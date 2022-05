Podijeli:







Saborska zastupnica Ivana Kekin komentirala je Zakon o pobačaju koji je ponovno došao u fokus javnosti nakon otkrivanja slučaja Mirele Čavajde.

“Ovaj slučaj je razotkrio da se u Hrvatskoj krši zakon, da se to radi redovito, da se to potiče i da to rade sve ustanove koje se bave reproduktivnim zdravljem žena u Hrvatskoj, kao i da na kršenje zakona pozivaju najmoćniji ljudi u zdravstvu. Tu konkretno mislim na ministra Vilija Beroša, ravnatelja najveće zdravstvene ustavnove u RH gospodina Antu Ćorušića i dekana Medicinskog fakulteta u Zagrebu gospodina Slavka Oreškovića“, kazala je Kekin istićući da ovo nije svjetonazorsko ili ideološko pitanje, nego pitanje poštivanja zakona koji je na snazi.

“Kada gospodin Ćorušić govori ispred struke, treba se prisjetiti da je on čovjek koji se prije deset godina zalagao za zabranu zamrzavanja embrija, tvrdeći da se tim postupkom ubijaju nedužna braća i sestre budućeg djeteta. Govorimo o stručnom mišljenju čovjeka koji misli da su blastociste od nekoliko stanica žrtvovana braća i sestre. Pa kakvo je on stručno mišljenje mogao donijeti kada mu je svaki prijevremeni prekid trudnoće neprihvatljiv”, dodala je.

Izjavu dekana Oreškovića, koji je jučer ustvrdio da u Hrvatskoj struka neće raditi i ne zna raditi indukciju fetalne smrti, smatra skandaloznom jer je to integralni dio prekida trudnoće nakon 22. tjedna trudnoće.

Na pitanje zašto polovica liječnika koja se ne poziva na priziv savjesti šuti o ovoj temi, Kekin je kazala:

“Stranka bira šefove klinika, odjela, bolnica i onda nije čudo da se na pozicije moći stavljaju ljudi koji imaju ovakve stavove. Nije ni čudo da onda oni prodiru do javnosti.”

Zaključila je da će se Hrvatska teško izboriti za bolje uvjete za žene, bolju zdravstvenu zaštitu i poštivanje ženskih reproduktivnih prava uz HDZ. Najavila je i da će oni koristiti sve mogućnosti koje im nudi poslovnik kako bi vršili pritisak i potaknuli promjene.

