Gošća N1 Studija uživo bila je saborska zastupnica Radničke fronte. Komentirala je obnovu nakon potresa na Baniji i novog ministra graditeljstva Ivana Paladinu.

Premijer s ministrima obilazi Baniju, gledaju što se tamo događa god i tri mjeseca nakon potresa. Jučer je objavljeno da je, otkad je počela obnova u veljači, u tijeku izvođenje radova i izgradnja zamjenskih obiteljskih kuća na 17 lokacija nakon potresa.

“Divno, fascinantan broj”, ironično je komentirala Peović.

Dodaje da samo imenovanje novog ministra Ivana Paladine govori koliko se ova Vlada i Andrej Plenković misle baviti obnovom.

“Sve je rečeno izborom ministra za kojeg se i prije nego što je stupio na mjesto pokazalo da je u sukobu interesu. Čovjek koji zarađuje preko 130.000 kuna mjesečno, a ženi daje minimalac u svojoj firmi, ima preko 50.000 kuna rate kredita… Ja se stvarno pitam što zapravo on radi, ali sumnjam da je došao potaknuti obnovu. Ono što mi vidimo je da obnove nema”, rekla je Peović.

“Ministar će se očito brinuti za ono što je došao – osobnu korist i korist elitnih skupina s kojima komunicira i koje zastupa. Često se kaže, isto je bilo s Horvatom, da je riječ o nesposobnim političarima. Nije, riječ je o političarima koji su došli tu da naprave ono što se od njih očekuje”, dodala je.

Paladina, tvrdi Peović, nije u politici da napravi nešto dobro za društvenu većinu.

“Tim društvenim skupinama potrebno je da imaju čovjeka u politici. On je tu sa zadatkom. To je čovjek koji ima vlasništvo u Kuparima, u sukobu interesa je, odrađivao je prljavi posao za ruske oligarhe i gasio naše građevinske tvrtke koje bi možda danas mogle sudjelovati obnovi, ali ugašene su pod njegovim asistencijama. Radnike je uvjeravao da će ostati na svojim radnim mjestima pa im je podijelio ostakve. To mu je bila uloga nekad, a evo i sad je tu da osigura poslove podobnima”, rekla je Peović.

