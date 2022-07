Podijeli:







Saborska zastupnica Radničke fronte Katarina Peović bila je gošća N1 Studija uživo i govorila o današnjem Odboru za Ustav koji će raspravljati o njenom prijedlogu koji je podržala ujedinjena progresivna opozcija, da se u Ustav vrati pravo žene na izbor.

“Za nas je najvažnije da će se na Odboru danas razgovarati o našem prijedlogu da se u Ustav RH vrati pravo žene na slobodni izbor i da država osigurava preduvjete za ostvarivanje tog prava. Važno je skupiti 40 potpisa zastupnika opozcije i onih koji podržavaju tu inicijativu. HDZ je najavio da neće podržati tu ideju, ali ja stalno upzoravam da 2/3 HDZ-ovih birača podržavaju pravo na izbor. Oni će u Saboru morati glasati protiv interesa svojih birača. Neće im to biti problem jer oni glasaju po nalogu i stranačkoj stezi, nema slobodnog mišljenja, ali u ovoj situaciji je jako važno da svojim biračima pošalju poruku da su protiv njihovog slobodnog mišljenja”, govori Peović.

To pravo je bilo zajamčeno u Jugoslaviji i ostalo je u ustavima svih ostalih bivših jugoslavenskih republika. “Pokušavamo riješiti problem nedostupnosti tog prava za žene, mi imamo 60 posto ginekologa koji su prizivači savjesti”, kaže ona.

Napad na pravo na pobačaj je krenuo, govori Peović, kada je 90-te taj članak Ustava izbačen. On kaže i kako Francuska sada kreće u uvođenje prava na pobačaj u Ustav, a mi radimo na njegovu povratku. “Važno je da se to vrati. Mi imamo i puno drugih problema u zdravstvu koje treba riješiti. Najproblematičniji je odnos javnog i privatnog, liječnici ujutro rade u javnoj bolnici, popodne u privatnoj praksi. Treba promijeniti nekoliko zakona, treba omogućiti da pobačaj bude besplatan. Kad to bude, on će biti nezanimljiv za privatnu praksu koja to vidi kao oblik svog plijena. Iako privatne prakse ne smiju obavljati pobačaj. Sve do se privatno i javno budu tako odnosili jedno prema drugom, mi ne da nećemo imati pravo na pobačaj, nego ćemo sve manje imati pravo i na druge zdravstvene usluge”, kaže ona dodajući da ministar ne može biti amnestiran od krivnje da sukreira politike koje pomažu rast privatnog sektora jer neće nabaviti uređaje koji su potrebni nego omogućuju privatnom sektoru da na tome zarađuje.

Odlazak ministra financija

“Možemo nagađati zašto, ali neosporno je da je otišao u trenutku kad gubimo zadnje poluge monetarne politike. To nije domoljubno, posebno kad dolazi od onih koji se vole busati u prsa domoljubljem”, kaže Peović dodajući da nam je grčki scenarij pokazao kako izgleda situacija u kojoj se ne može koristiti autonomna monetarna politika da bi se izašlo i krize. “Grčki scenarij nije nemoguć”, kaže Peović.

“Primorac će sam obavljati neke već postavljene politike, što reći o čovjeku koji se cijepio preko veze?”, govori Peović. “Plenković se hvali da dolaze sve mlađi ministri, ja bih rekla ministri sa sve manje integriteta”, kaže ona.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.