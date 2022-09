Podijeli:







Saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto, koja je izbačena iz sabornice na početku aktualnog prijepodneva u srijedu, gostovala je danas u N1 studiju uživo i komentirala kako saborski aktualac, tako i aktualne događaje u Hrvatskoj.

Objasnila je i zašto ju je predsjednik Sabora, Gordan Jandroković, jučer izbacio iz sabornice.

“Predsjednik Sabora je uoči aktualca izjavio da zastupnici ne daju konkretne prijedloge i da su nesuvisli. To je, preka članku 7. Poslovnika kršenje Poslovnika, jer je to jedna nečasna laž. Podsjetila sam ga na dopis koji sam poslala u prosincu prošle godine, u kojem sam navela dokaze da je gospodin Žamboki krivotvorio svoj životopis i da mu je pritom asistirala Vlada. On je u tom svom krivotvorenom životopisu izostavio navesti da je 8 godina bio predsjednik uprave Karlovačke banke. U tom je vremenu iz banke nestalo nekoliko stotina milijuna kuna, a Žamboki je na suđenju rekao da se ničega ne sjeća. I s takvim životopisom, gdje to nije navedeno, gdje mu je asistirala Vlada, gdje Sabor nije dobio tu informaciju, ja sam tražila da se uvrsti u dnevni red da se smijeni Žambokija s mjesta šefa upravnog vijeća HERA-e jer nije adekvatan voditi tako važnu organizaciju. Posljedica svega toga je pljačka u Ini. To je izravna odgovornost predsjednika Sabora, jer ne samo da nije uvrstio tu točku u dnevni red, nego nije ni odgovorio na moj dopis”, rekla je Vidović Krišto.

Zastupnica je rekla da Jandroković Sabor vodi kao seosku birtiju. “On to ne radi iz razloga što je bedast ili što je to bizarno. To je ciljano devastiranje i blokiranje rada Sabora jer Sabor je nadležan Vladi, Vlada odgovara Saboru i ako destruirate rad Sabora, onda Vlada može raditi što hoće. To je cilj predsjednika Sabora Jandrokovića, koji je svojedobno asistirao Sanaderu, a sad asistira i referent je Plenkoviću i to je apsolutno urušavanje pravnog poretka”, rekla je Vidović Krišto.

Smatra i da se više ne radi o pitanju odgovornosti Žambokija. “Nije on više odgovoran. Od onog trenutka kad je predsjednik Sabora imao sve informacije i kad je Vlada očito namjerno poslala te podatke, onda to više nije pitanje Žambokija, nego Jandrokovića i Plenkovića i oni moraju preuzeti odgovornost i dati ostavke”, rekla je Vidović Krišto.

Kad se govori o Ini, za saborsku su zastupnicu tri stvari ključne.

“Prvo, potpuno je devastiran sustav jer ovdje nije pitanje četvrtog ešalona, nego cijelog poretka u Hrvatskoj. Što je radila Porezna uprava, što policija, što SOA, što HERA? To je odgovornost onih koji vode taj sustav”, rekla je.

“Drugo, vidjeli smo da je predsjednik Vlade trebao mjesec dana da smijeni članove uprave Ine. U tih mjesec dana nije se govorilo o njihovoj odgovornosti, nego se govorilo čak i o njihovoj nekakvoj otpremnini. To je do krajnje razine bizarno”, rekla je Vidović Krišto.

“Treća stvar koja se ovdje potvrdila je što se potvrdilo da je u Hrvatskoj korupcija takvih razmjera, što je već atestirao i Europski parlament koji je rekao da je u Hrvatskoj na korupciju godišnje odlazi 60 milijardi kuna. Nije šteta što nestaje samo taj novac, korupcija je štetna i zbog toga što devastira sustav”, rekla je Vidović Krišto.

Dodala je i da građani sve više vide da je razlog zašto kroz korupciju nestaje novac izravni razlog zašto su cijene tako visoke, zašto je standard nizak i zašto je platežna moć Hrvata na predzadnjem mjestu, odnosno da u cijeloj Europskoj uniji lošije stoje samo Bugari.

“Ljudi su sve više svjesni situacije u Hrvatskoj i to se više ne da prikriti”, rekla je Vidović Krišto.

