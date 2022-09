Kapulica: Prosvjed se sveo na pitanje jesi li čovjek ili HDZ-ovac

Podijeli:







Iz HDZ-a su u subotu ocijenili da je prosvjed ”Dajemo vam otkaz” poticaj na mržnju prema toj stranci i srozavanje politike što, kako su istaknuli, nije dobro za ukupan politički sustav.

Narod je vodstvima DP-a i Mosta dao – otkaz!, napisali su iz HDZ-a na svojoj Facebook stranici te dodali kako se “na prosvjedu okupilo više dužnosnika tih dviju stranaka nego hrvatskih građana”.

“Za Mostove zlobne, a nesposobne mališane znali smo da vole parazitirati na lažima i suludim teorijama urote, ali vidimo da je i Penava odlučio ukrcati DP na taj brod”, istaknuli su.

Savjetnik predsjednika HDZ-a Mario Kapulica izjavio je da nije zabrinut zbog prosvjeda, ali jest zbog toga što se, kako je rekao, takvim prosvjedom odmiče od ozbiljne politike i ozbiljnih tema, te se srozava politika što nije dobro za ukupan politički sustav.

Prosvjed je imao za cilj sve svesti na pitanje jesi li član HDZ-a ili nisi, i to sijanje mržnje je vrlo opasno po hrvatsko društvo, kazao je i dodao da se u tome ujedinila ljevica i desnica, bez ikakve “normalne sredine”, te da je jedina ozbiljna politička organizacija u Hrvatskoj – Hrvatska demokratska zajednica.

“Danas smo svjedočili političkom prosvjedu koji bi vjerojatno, da nije bilo kamera i novinara, prošao nezapaženo, a povod u najavi prosvjeda bila su zbivanja u Ini za koje se ispostavilo da oporbu uopće ne zanimaju i da je prosvjed bio u funkciji svođenja društvenih odnosa na pitanje jesi li član HDZ-a ili ne, jesi li čovjek ili HDZ-ovac. Mislim da je to strašno, da je strašno da je u tome sudjelovao Domovinski pokret i njegovi čelnici čiji je istaknuti član uhićen neki dan u Šibeniku; da su u tome sudjelovali SDP, tj. ono što je od nje ostalo uz Grbina koji se danas na konvenciji žali da sve teže živi nakon što je ostao bez nezakonite naknade za odvojeni život; da su u tome sudjelovali Suverenisti, zgražali su se neki dan nad plakatima u Zagrebu gdje obitelj objeduje ispod raspela i gdje piše – odvratno, ali ja to toleriram. I onda su se udružili s ljudima koji javno izjavljuju da žale što Udba nije pobila više Hrvata i streljala više svećenika i prozivaju hdz i vladu. To je odvratno, ali ja to toleriram, odvratno, ali hrvatski narod to tolerira.

Danas te prosvjednike od kojih većina ni ne zna zašto je tu, nitko nije vrijeđao, nitko nije napadao, nisu bili ugroženi, a oni su napadali, vrijeđali i ugrožavali druge”, rekao je Kapulica.

Kapulica je pozdravio borbu protiv kriminala koja je na prosvjedu istaknuta i rekao da kriminal nema stranačku knjižicu.

Međutim, oporbi nije bilo do borbe protiv kriminala niti je motiv bio žeđ za slobodom i pravdom, kao i ograničavanjem kriminala, nego, kako je kazao, do mržnje prema HDZ-u.

