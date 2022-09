Kapulica: Pajdaš Hajdaš sjednice odbora saziva po uputi Milanovića

Podijeli:







HDZ-ovac i potpredsjednik Saborskog odobra za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Mario Kapulica bio je gost N1 Studija uživo.

Osvrnuo se na teze SDP-ovog Siniše Hajdaša Dončića koji je rekao da je Andrej Plenković glavni uzrok radikalizacije u Hrvatskoj.

“Reći da je Plenković glavni uzrok radikalizacije u Hrvatskoj zato što je posjetio šator u Savskoj i da je to dovelo do radikalizacije mladog čovjeka koji je tada imao 7 godina i da 9 godini kasnije dođe s molotovljevim koktelom pred HDZ – to su tako promašene teze da ja jednostavno ne mogu vjerovati da to slušam iz ustiju ozbiljnog političara. Ona kad netko zračnom puškom pogodi jedno stakalce na središnjicu SDP-a, onda je to politički motivirani napad, napad na stranku, itd”, kaže.

Kapulica kaže da se ne mogu uspoređivati hrvatski branitelji koji su u Savskoj ulici u Zagrebu prosvjedovali nezadovoljni zbog nerješavanja njihovih pitanja sa situacijom porasta radikalizacije.

“To je jednostavno neprihvatljivo. Kada govorimo o govoru mržnje, ja nisam ni tada čuo ono što sada čujem i slušam u Saboru. Vi imate zastupnike u Saboru koji kažu da bi sve članove HDZ-a trebalo strpati u koncentracijske logore, vi imate izjave da se s HDZ-ovcima treba postupati kao s nacistima u poslijeratnoj Njemačkoj, vi imate zastupnike u Saboru koji za legitimnu i demokratski izabranu vlast kažu da je kvislinška Vlada. Miletić iz Mosta optužuje ljudi koji organiziraju humanitranu akciju da su ukrali teglice u koji su stavljali ajvar. Da to može reći jedan zastupnik koji je bio vjeroučitelj, ja se pitam dokle ide ta mržnja”, rekao je.

Napominje da je jedno optuživati nekoga tko je napravio neki kriminal, a drugo uporno nametati jednu tezu da kriminal nema imena i prezimena i da iza svega stoji samo HDZ.

“I onda kad se uhiti dužnosnik Domovinskog pokreta čija je supruga bila na listi Domovinskog pokreta u Šibeniku, onda to nema veze s DP-om i onda ga je Ivan Penava vidio par puta”, ističe.

Prepirka s predsjednikom Milanovićem

Kapulica kaže da je predsjednik Milanović izdiktirao nekom svom poltronu i ulizici tekst koji je on objavio na službenim stranicama predsjednika Republike Hrvatske.

“Ako mi nađete primjer ijednog predsjednika države na svijet, pa makar ne bio u EU, koji takvom retorikom u službenim priopćenjima se obračunava s nekim tko ga ja demantirao. Mi možemo reći da je to stil, ali koja je posljedica tog stila? To se prevodi u one grupacije koje se time opčinjavaju”, govori.

“Prevedeno – Kapulica je izdajca, prodana duša i poltron i povrh svega ugrožava državni interes. Što se prevedeno tim jezikom treba zaključiti u krugovima koji su krajnje ekstremnim? Ja se ne bojim. Ne vozim se poput predsjednika Milanovića u blindiranim automobilima. Mene ne štiti osiguranja i posebna postrojba Hrvatske vojske, ja se zbog toga ne osjećam nesigurno i zbog toga neću prestati govoriti istinu”, dodaje.

Komentirao je i Milanovićeve izjave da je situaciju iskoristio da dobijem svojih pet minuta slave.

“Zašto bih ja trebao Milanovića da dobijem svojih 5 minuta pažnje? Ja sam bio kod vas kad se zboji sve skupa više u emisiji od njega. Ja sam političar, ja javno nastupam i meni Milanović ne treba da bih ja dobio pažnju. Čovjek izjavi da postoji disonanca između onoga što piše u izvješću SOA-e i što je predsjednik Vlade rekao. Nama na zahtjev njegovog pajdaša Hajdaša u Saborski odbor dolazi to izvješće i Hajdaš po uputi saziva sjednicu. Milanović koji je govorio u tom izvješću da postoje disonancije nije ugrozio nacionalnu sigurnost, ali ja koji sam to demantirao jesam”, rekao je Kapulica.

“Ja znam da je vlak kojim je predsjednik Milanović trebao pokazati da je predsjednik svih građana Republike Hrvatske odavno prošao. Da od njegovih izjava u kampanji nije ostalo ništa, a od njegove hrabrosti i mahanja sabljom u NATO-u i pred Erdoganom nije ostalo ništa”, dodaje.

