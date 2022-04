Kapulica još jednom bio na poligrafu, a ima i novi izazov za mostovce

Podijeli:







HDZ-ov Mario Kapulica bio je gost N1 Newsrooma, gdje je govorio o aktualnim prepucavanjima s Nikolom Grmojom i poligrafskom testiranju na koje ga je izazvao Mostov zastupnik.

“Što se tiče bivšeg političara Nikole Grmoje, priča s njim je završila. Postoji stara izreka da sto puta izrečana laž postaje istina, a ja bih dodao da sto puta izrečena istina ne dobiva na težini. Ostaje pitanje što ostaje čovjeku koji je izložen takvim lažima, pogotovo ako su one politički motivirane. Nisam sklon tužbama, a i dok mu se skine imunitet proći će mandat”, kazao je.

Kapulica je podsjetio na razgovor u emisiji N1 između njega i Grmoje zbog kojeg se on naknadno podvrgnuo poligrafskom testiranju.

“Ponovio je laž kako sam ja bio u klubu u Slovenskoj. Kada sam mu rekao da to što govori je laž, on je rekao – jeste vi ste bili u klubu u Slovenskoj 9, idemo to riješiti poligrafom. Čovjek uporno koji laže, pet puta mene izaziva na poligraf. On predlaže poligraf kao mjerilo što je točno, a što ne, on postavlja i pitanje. Kada dobije rezultate poligrafskog testiranja, on kaže da je to privatno”, kazao je Kapulica, pa dodao da je provjerio te otkrio da se to ne može drugačije napraviti nego preko privatne agencije.

“Naše obavještajne službe i MUP ne koriste poligrafe za tu namjenu. Jedino što mi je preostalo je da se dragovoljno podvrgnem tom testu preko privatne agencije. Na tom testu nije odgovoreno samo jesam li bio u tom klubu, nego i da nisam znao za postojanje tog kluba dok o tome nisam pročitao u novinama nakon izbijanja afere. Odgovoreno je i da nikada nisam ni bio pozvan da tamo dođem. Pa ako mu to nije dovoljno, nego neki papirići… On je rekao da je dobio neke spiske na kojima je i moje ime. Ja ne znam tko je njemu dao taj spisak”, kazao je Kapulica.

Poručio je da se Grmoja, osim lažima, bavi i ucjenama.

“Ako ima popis ljudi koji su tamo bili, ako na tiskovnoj konferenciji kaže da su ga neki ljudi s popisa zamolili da ne iznosi njihova imena u javnosti i ako on to prihvaća te izlazi samo s određenim imenima, u kojoj su poziciji ti ljudi koje je Grmoja pomilovao? Oni su sada ucijenjeni od Grmoje”, rekao je.

Ponovio poligrafsko testiranje

Otkrio je da je učinio i još jedan poligrafski test jer je pretpostavljao da će “lažov Grmoja dovesti u pitanje poligrafsko testiranje koje mu ne ide u prilog”.

Kazao je i da je drugo poligrafsko testiranje napravio Romeo Vrečko.

“On je rodonačelnik poligrafa u Hrvatskoj, to je čovjek koji je napravio više 6000 poligrafskih ispitivanja, koji je magistrirao kriminologiju na poligrafskom ispitivanju, koji je prvi i jedan od dvojice stalnih sudskih vještaka za poligrafska ispitivanja. To poligrafsko ispitivanje pokazuje isti rezultat. Koliko poligrafskih ispitivanja čovjek treba proći da bi demantirao očite laži Nikole Grmoje?”, rekao je.

Na pitanje zašto je radio testiranje ako je znao da će Grmoja to dovesti u pitanje, Kapulica je rekao da je u početku mislio da će vjerovati.

“A znate i koji je ulog bio. On hoće nove oklade, pa prvo ispuni ovu”, dodao je.

Veza s Puklinom

Kapulica tvrdi da su lažne sve insinuacije osim činjenice da je prije 20 godina bio kum na vjenčanju Goranu Kapulici. Negira da ima veze s novcem koji je nađen kod Gorana Puklina, kao i da ima veze sa zapošljavanjem u Hrvatskoj lutriji.

“Zvat ću ga sada Matko. Matko je 1989. godine bio jedan doušnik Službe državne sigurnosti u redovima HDZ-a koji je slao izvješća o pripremama za javno predstavljanje HDZ-a u društvu književnika. U svom izvješću je spomenuo kako je Tuđaman rekao – ja ću preuzeti na sebe sve političke stvari, a sve organizacijske će preuzeti Kapulica. Sigurnosna služba je tražila da se tada provjeri tko je Kapulica. Ovaj Matko je gori od tadašnjeg jer je on istinito izvještavao, a ovaj laže, kompilira i izmišlja. Grmoja je od danas za mene Matko”, poručio je.

Izazvao je i sve ostale mostovce.

“Ako se nađe zastupnik Mosta koji je spreman u javnosti iznijeti tvrdnju da imam veze sa zapošljavanjem Željka Fadljevića u Hrvatsku lutriju, ja ću se podvrgnuti poligrafu. Ako se pokaže da lažem, otići ću iz politike, ali ako se pokaže da laže taj koji ponavlja tvrdnju Nikole Grmoje, on mora otići iz politike. Po drugom pitanju, ako se pokaže da imam ikakve veze s novcem pronađenim kod Puklina, ja ću otići iz politike, ali ako se pokaže da nemam, onda će i taj idući zastupnik Mosta otići iz politike. Spreman sam ići do zadnjeg zastupnika Mosta u Saboru. Samo što ćemo nakon što odgovorim na Grmojina pitanja zamijeniti uloge i ja ću postavljati pitanja zbog kojih će oni ići na poligraf. Mislim da je to pošteno”, rekao je Kapulica.

