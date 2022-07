Podijeli:







Izvor: N1 čitatelj

I domaći i strani putnici u nevjerici su gledali u potpuni kaos koji je nastao u vlaku na relaciji Osijek - Zagreb - Split. Putnici satima nisu mogli do WC-a jer su podovi bili krcati onima koji unatoč svojoj karti nisu imali svoje mjesto. Detalje o ovoj vožnji iz prve ruke ispričala je u Novom danu Dijana Grgić, jedna od putnica koja se ukrcala u Zagrebu i putovala do Knina.

“Ne znam je li ovo uobičajena slika. Nisam dugo putovala vlakom, ali mislim da nakon ovoga niti neću. Ja sam se ukrcala u Zagrebu u vlak, ali on je putovao iz Osijeka, preko Zagreba i Knina do Splita. Ono što će HŽ vjerojatno ponuditi kao objašnjenje je da se veliki broj turista uputio u Split zbog održavanja ULTRA Europe festivala ovog vikenda. U Zagrebu je već na kolodvoru bilo jasno da ima previše putnika i da nema nikakve šanse da svi oni stanu u vlak. Priključili su još tri dodatna vagona, ali to nije bilo ni blizu dovoljno”, kazala je putnica dodajući da kondukteri nisu bili na vratima, niti su kontrolirali ulazak putnika.

“Svi putnici su imali plaćene karte i rezervacije. To su sve turisti i mislim da je to prestrašna slika koju smo prikazali. Ja bih se zapitala želim li opet posjetiti Hrvatsku. Ljudi su sjedili na hodnicima, spavali na svojim torbama, koferima, jedni na drugima, nije se bilo moguće probiti do WC-a”, kazala je Dijana Grgić.

Na svoje odredište stigla je sa zakašnjenjem od sat vremena, a što se dalje događalo do Splita – ne zna. No napominje da je do Knina putovanje trajalo šest sati.

“Razgovarala sam s putnicima, jako su loše njihove reakcije, to nisu normalni i ljudski uvjeti. Bili su zbunjeni jer nisu imali koga pitati što da rade. Bili su prepušteni sami sebi. Nitko nije prekontrolirao karte”, istaknula je.

Zaključila je da je rješenje za ovakve sramotne situcije zapravo jednostavno te da treba samo postaviti red i ne prodavati duple karte.

