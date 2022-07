Kaos u MZLZ-u: Putnici propuštaju letove, aerodrom tvrdi da ima dovoljno osoblja

Podijeli:







Naša reporterka Nikolina Matošević razgovarala je s Elizabetom Lalevskom, jednom od putnica koje se na zagrebačkom aerodromu jutros nisu uspjele ukrcati na planirani let. Upit o ovoj situaciji smo poslali i zagrebačkoj Zračnoj luci, a od tamo poručuju kako problem nije u njima.

“Mi smo u 6.20 trebali letjeti za London Ryanairom. Vrata su trebala biti zatvorena u 5.20, ali jako se odužilo jer ljudi vade mobitele, pokazuju to… Bilo je u međuvrmeenu sigurno još pet letova. Kad smo došli na provjeru sigurnosti, tamo je bilo valjda 400 ljudi, čekali smo jer bez toga da ne možete letjeti. Kad smo došli pred vata aviona, vrata su se zatvorila minutu ranije. Nije mi dosad bilo poznato da čovjek koji se na vrijeme čekirao ostane ispred vrata. Ostalo je još ljudi, jedan dječak, jedan poslovni čovjek, a na aerodromu je bilo i još 12 ljudi koji nisu poletjeli drugim letovima”, ispričala je Lalevska našoj reporterki.

“Na provjeri sigurnosti su bila samo dva čovjeka, na check-inu samo jedan. Nama aerodrom nije pružio uslugu kakvu očekujete od aerodroma, ja ne znam što oni misle”, govori ona dodajući kako je sve prošlo “bez isprike”.

“Nisu došli, nije bilo ni poziva za posljednji poziv za let… Ne ulazim u to kakve oni odnose imaju s Ryanairom, to me se ne tiče, ali onda nemojte imati niskobudžetne letove, mislim da je to sramota”, kaže Lalevska i pita se: “Ako smo mi sve na vrijeme napravili, zašto nismo otputovali u Lodnon?”

MZLZ: Nemamo problema s osobljem

Za pojašnjenje situacije obratili smo se i zagrebačkom aerodromu. Oni kažu – problem nije u njima.

“Broj šaltera za prijavu na let planira se sukladno informaciji o broju putnika na određenom letu i prema ugovoru o razini usluge s prijevoznicima. Kad je riječ o niskotarifnim prijevoznicima, putnici uglavnom koriste web check-in i idu izravno do izlaza ako nemaju prtljagu za prijavu. Zračna luka povećava ili smanjuje broj šaltera za registraciju, ovisno o broju očekivanih putnika za određeno razdoblje, a prema vršnim opterećenjima u danu”, kažu iz MZLZ-a za N1 televiziju.

“Zračna luka Franjo Tuđman ima dovoljan broj izvršitelja i trenutno nemamo problema sa osobljem. Međutim, situacija koja se bilježi na zračnim lukama diljem Europe reflektira se i na promet u Zagrebu, na način da dolazi do kašnjenja u dolascima, a posljedično tome i u odlascima te sa prtljagom”, odgovorili su na naš upit.

“Putnicima bismo svakako preporučili, kao što je to već istaknuto na našim službenim web stranicama, da dolaze na vrijeme u zračnu luku, na međunarodne letove minimalno 2 sata prije polijetanja, a na domaće letove sat i pol prije polijetanja. Sugerirali bismo također da se napravi on-line registracija kad god je to moguće te da se putnici pripreme za sigurnosnu kontrolu (voditi računa da se nosi dozvoljena količina pravilno zapakirane tekućine, izvaditi elektronske uređaje iz torbi radi pregleda, odložiti sve metalne predmete u kutiju itd.). Potrebno je naglasiti i da zračni prijevoznici imaju različita pravila o vremenu otvorenosti izlaza za ukrcaj u zrakoplov prije polijetanja, a sve kako bi se osigurao polazak na vrijeme (Ryanair primjerice zatvara mogućnost ukrcaja u zrakoplov 15 minuta prije polijetanja)”, zaključuju u Zračnoj luci Zagreb.

