Kako se izletio Grlić Radman? “Znam da je samo slijedio Bidena, ali…”

Izvor: JOHANNA GERON / POOL / AFP

Bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji, Božo Kovačević, gostovao je u Novom danu. Komentirao je, među ostalim, izjavu ministra vanjih poslova Gordana Grlića Radmana koja je izazvala još jednu prosvjednu notu Rusije.

Osvrnuo se na izjave ministra Gordana Grlića Radmana, zbog koje je stigla prosvjedna nota iz Rusije. Što to znači da rusko-hrvatske odnose?

“To samo znači da će interesi naših kompanija, koje rade na ruskom tržištu, biti dovedeni u pitanje. Rusija nakon što je Hrvatska odustala od naftovoda nema nekih prevelikih interesa u Hrvatskoj. Mislim da je ministar pogriješio kada je kao dužnosnik Putina nazvao ratnim zločincem. Ja znam da je on samo slijedio američkog predsjednika, no te izjave nisu osobito produktivne nego smanjuju manevarski protor. Ako ste nekog proglasili ratnim zločincem kako ćete s njime pregovarati o sigurnosti? Mislim da se zaletio Biden i naš ministar, to ne znači da ja ne mislim da je Putin zločinac, ali ja kao građanin mogu slobodno iznositi svoja mišljenja, a predstavnici država moraju razmišljati o posljedicama svojih izjava”.

Rekao je i kako prostora za suzdržanost nakon ruske invazije više nije bilo.

“Nedvojbeno je tko je tu kriv i isto tako je nedvojbeno da je Rusija uzrokovala polarizaciju u svijetu i Europi i da je Hrvatska morala zauzeti stranu. Ali predstavnici država moraju voditi računa o interesima svojih država i ciljevima koje žele postići. Već sam rekao da smatram da su izjave američkog predsjednika nepromišljene pa isto tako i ova blijeda kopija Bidena koju nam je upriličio naš ministar vanjskih poslova. Ako je cilj srušiti Putinov režim, a čini se da su u nekim američkim krugovima tako zamišljali kraj ruskog pohoda protiv Ukrajine, onda je opravdano odbijati svaku mogućnst pregovora s Rusijom, no zapad tvrdi da nisu u ratu s Rusijom, što znači da mogućnost pregovora treba biti otvorena”, veli.

Je li pametno da Hrvatska prihvati plaćanje energenata u rubljama?

“To bi značilo kršenje sankcija kojima se Hrvatska pridružila i mislim da ako to ne bude dogovoreno na razini EU da to Hrvatska ne bi trebala činiti zbog toga da ne dovodi u pitanje svoju kredibilnost u EU. Osim toga Hrvatska svoje stajalište o ruskoj agresiji neće promijeniti, a bez toga sklapanje novih aranžmana neće biti moguće”; zaključuje.

