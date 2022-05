Kako je ‘slomljen’ Orban i kakva je Plenkovićeva uloga u tome?

Podijeli:







Izvor: François WALSCHAERTS / AFP / Profimedia

Predsjednica Europske Komisije Ursula von der Leyen je nakon završetka prvog dana summita EU-a u Bruxellesu, oko jedan sat iza ponoći, objasnila da je ključ rješenja da i Mađarska odustane od uvoza nafte iz Rusije taj da imaju alternativu preko Jadranskog naftovoda.

Von der Leyen je rekla da je hrvatski premijer Andrej Plenković na sastanku objasnio da se za to moraju napraviti neke prilagodbe, uz investicije, ali da se to može napraviti za 45 do 60 dana. Dakle, u relativno kratkom roku. Von der Leyen je dodala da i Mađarska u svojim rafinerijama mora napraviti neke prilagodbe zato što je sirova nafta koja dolazi naftovodom Družba iz Rusije drugačija od one koja će dolaziti morskim putem do Hrvatske i potom Jadranskim naftovodom.

Predsjednica Europske komisije je to objašnjenje dala odgovarajući na pitanja kakva su jamstva data Mađarskoj za pristanak na dogovor.

Prema riječima predsjednice Europske komisije, nakon ove odluke EU će do kraja godine zabraniti uvoz 90 posto ruske nafte. Do takve računice su došli time što se dvije trećine odnosi na embargo na cijeli uvoz ruske nafte morskim putem, a ostatak je unilateralna najava Njemačke i Poljske da će one do kraja godine u potpunosti odustati od uvoza ruske nafte kopnenim naftovodom.

Nakon toga ostaje samo uvoz za Mađarsku, ali i o tome će se razgovarati u budućnosti, upravo uzimajući u obzir alternativni pravac preko Hrvatske, piše Jutarnji list.

