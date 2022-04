Kako će u budućnosti izgledati turizam u Istri?

Podijeli:







Izvor: N1

Kako bi u budućnosti mogao izgledati turizam u Istri? Našem Ranku Stojancu otkrio je Denis Ivošević, direktor Turističke zajednice Istre.

U Istri je turistička sezona već počela.

Ivošević kaže kako je to “kumulativni učinak onoga što je Istra provodila zadnjih 15 godina”.

“Do jučer je Istra imala 11 posto više nego rekordne 2019. godine, što znači da je postala interesantna i u zimskim mjesecima. Takav trend će se nastaviti do polovice petog mjeseca. Ne smijemo zaboraviti da je Ukrajina krizno žarište, situaciju treba pratiti iz dana u dan”, govori.

“Mi smo autodestinacija pa je poskupljenje goriva jedan od mogućih problema. Ali, ako ljudi žele putovati, još uvijek je jeftinije putovati autom nego avionom”, objašnjava.

“Umjereni smo optimisti i kako bude protjecalo vrijeme prema glavnoj sezoni, bolje ćemo znati procijenitit učinak.”

Na pitanje zašto smo “sigurni do polovice svibnja”, odgovara: “Vidimo dobar trend i sada imamo odlične brojke. Istra na današnji dan ima 50 tisuća gostiju. Dobro se poklopilo i može se spojiti taj jedan period”, kaže nabrajajući praznike koji se nižu u susjednim zemljama i od čijeg bi spajanja Istra mogla itekako profitirati.

O tome što će biti s cijenama, on kaže kako nema dizanja cijena za poslove koji su ugovoreni ranije. Ipak, to nije prevelik problem.

“Vidjeli smo i u 2020. i u 2021., gdje su cijene bile visoke, da je tržište to dobro prihvatilo tamo gdje je podignuta razine smještaja i usluge”, kaže Ivošević.

Govoreći o mogućnostima napretka turističke ponude u Istri, kaže kako ova regija, iako je oduvijek bila predvodnik u turističkoj ponudi i razmišljala unaprijed, može napredovati na puno polja.

“Turizam će narednih 5 do 10 godina definirati kriteriji koji su jako bitni za zemaljsku kuglu. To su klimatske promjene, obnovljivi izvori energije, e-mobilnost, prijevoz… To su sve stvari koje će definirati ponudu određene regije. Ako uspijemo iskomunicirati našim gositima na smo regija koja brine o održivosti, obnovljivim izvorima energije… To će biti velika prednost”, zaključuje Ivošević.

