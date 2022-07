Podijeli:







Izvor: Igor Kralj/PIXSELL

Nakon dugih 17 godina od prve ideje i tri i pol godine od početka gradnje, Pelješki most u utorak će se svečano otvoriti. Sam program počinje od ranog jutra, a središnja svečanost bit će navečer gdje je, uz državni vrh pozvano i 500 uzvanika. Dolazi i predsjednik države, koji će uz premijera i ministre, predstavnike Europske komisije i Kine, biti jedan od govornika.

Pelješki most, spreman je za veliku feštu. Program započinje u 8 ujutro i potrajat će sve do ponoći kada se most otvara za putnike. Cijelim spektaklom otvorenja dirigira Krešimir Dolenčić.

VEZANE VIJESTI Punica Joška ipak se neće baciti s Pelješkog mosta, Zet: Uzdam se u dragog Boga Inženjer objasnio kako su došli na ideju da postave krunicu na pilon mosta

“To što ćemo sutra pokazati je nekakav sukus najkvalitetnijeg i najboljeg iz ovoga kraja od orkestara, klapa, folklora, do pjevača i tako dalje”, rekao je Dolenčić.

Poseban program očekuje i okolna mjesta – od Komarne do Stona.

Svi jedva čekaju otvaranje. Prve će mostom prošetati dubrovačke mažoretkinje.

Nakon njih na scenu nastupa sportski dio. Prvo ide trkačka utrka pa maraton lađa, dok će se od 10 prvi pilon otvoriti za pješake.

Dašak glamura Pelješkom mostu dat će Rimčeva Nevera, korčulanska Moreška, unikatni automobil Nike Pulića te grandiozni vatromet na kraju.

A prvi koji će Pelješkim mostom provozati su branitelji u motokaruselu.

“Bit će nas 50-60 motociklista. Ovim će putem biti objedinjene sve gardijske brigade koje su obranile jug Hrvatske i sudjelovale u deblokadi Dubrovnika”, rekao je Zlatko Borojević, predsjednik Motokluba IV. gardijske brigade.

“Cijela Hrvatska je čekala ovako nešto i konačno dočekala. Ovo je samo jedina priredba kojom ćemo mi to obilježiti”, zaključuje Dolenčić.

Pozornica je spremna, most ušminkan. Sve je spremno za feštu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram