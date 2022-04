Kajtazi: Za uzvikivanje “Za dom spremni” dovoljne kazne od 5000 eura

Podijeli:







Izvor: Goran Stanzl/PIXSELL

Zastupnik nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru Veljko Kajtazi u petak je nakon odavanja počasti žrtvama Jasenovca izjavio kako je "žalosno što nisu svi zajedno komemorirali", a založio se i za povećanje novčanih kazni za ustaški poklič "Za dom spremni".

Kajtazi je komentirajući to što će židovska zajednica svoju komemoraciju u Jasenovcu održati idućeg tjedna kazao kako je to žalosno, ali ove godine možemo biti zadovoljni da imamo samo dvije kolone, za razliku od nekih prethodnih godina.

Žao mi je što ove godine imamo dvije kolone, ali podržavam stav židovske nacionalne manjine oko zabrane ustaškog pozdrava “Za dom spremni”. No, osim tog pozdrava imamo jako dobru suradnju s Vladom i pokušavamo doći do rješenja, istaknuo je Kajtazi.

“Vidjeli smo kako izgleda Spomen područje Jasenovac, nadamo se da će doći do uređivanja i poboljšanja postave u Jasenovcu. To sve govori da dolazi do određenog pomaka koji Romi kao stradalnički narod očekuju”, kazao je.

Što se tiče ustaškog pozdrava, Kajtazi smatra kako bi dobar potez bilo povećanje kazni za njegovo korištenje, jer sadašnje su jako male.

“Ne trebamo izmišljati toplu vodu, dovoljno je napraviti ‘copy paste’ onoga što su učinili Njemačka i Austrija. Kad budu za uzvikivanje tog pozdrava bile visoke kazne do 5000 eura, mislim da će se netko zapitati hoće li se ubuduće pojaviti na obilježavanju obljetnice HOS-a u Splitu”, poručio je Kajtazi.

