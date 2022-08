Kajtazi o Milanoviću: Nemam zlatan zub pa valjda ne odgovaram stereotipu

Podijeli:







Izvor: Emica Elvedji/PIXSELL

Saborski zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi sasvim se neočekivano, u kontekstu preporuka Vlade za štednju energije, našao u sukobu s predsjednikom Zoranom Milanovićem. Njih su dvojica korektno surađivali u prošlosti, ali jedna predsjednikova usputna opaska, koju su mnogi shvatili kao podržavanje stereotipa o Romima, pa onda i »govor mržnje u širem smislu«, jako je povrijedila Kajtazija.

– Uopće mi nije jasno zašto je do ovoga došlo, zbog čega je predsjednik u sve umiješao romsku zajednicu. Doista ne znam što mu bi. Htio se sprdati s Vladom, a onda se sprdao i s Romima. Cijelo vrijeme svog mandata, predsjednik ima problema s Vladom i želi diskreditirati one koju su na bilo koji način s njom povezani.

Mislite da ste vi zapravo kolateralna žrtva Milanovićevog obračunavanja s Vladom Andreja Plenkovića?

– Ne samo ja, svi koji smo u vladajućoj koaliciji smo kolateralne žrtve toga. Skoro sam deset godina stariji od predsjednika, puno ozbiljniji od njega i neću se služiti uličarskim govorom kojim se on koristi. Predsjednik, čini se, poznaje samo Rome koji imaju zlatan zub, nose zlatan sat i lančić i prljavi su.

Ja u Saboru spadam u možda najurednije i najpedantnije zastupnike, uvijek u odijelu i s kravatom. Volio bih da jednu pokraj druge stavite predsjednikovu i moju sliku, pa da ljudi vide kako ja izgledam, iako sam dosta stariji od njega.

Jeste li proteklih godina u komunikaciji s Milanovićem osjetili neke njegove rezerve prema vama i Romima općenito?

– Nisam to kod njega osjetio. Jedino mogu reći da ne znam što je to on, kao što govori, toliko učinio za mene dok je bio premijer. Mi tada nismo imali ni državnog tajnika, čak ni savjetnika u nekom ministarstvu. Rado bih čuo od njega što je to točno napravio za mene. Istina, dao sam mu nakon izbora 2015. potpis podrške.

Pretpostavljam da ne biste tako postupili da ste sumnjali da Milanović gaji netrpeljivost prema Romima.

– Tako je. I sigurno ne bi on na predsjedničkim izborima dobio glasove 90 posto Roma. Zato ne mogu ovo objasniti.

Možda se Milanović promijenio u ove dvije i pol godine od kada je predsjednik Republike.

– Ne znam.

Vi se nacionalno izjašnjavate kao Rom i zato se možete na izborima kandidirati u toj posebnoj jedinici. Pada li vam na pamet zašto predsjednik smatra da možda i ipak niste Rom?

– Rekao sam vam, vjerojatno zato što nemam ni zlatan zub ni zlatan sat. Ne odgovaram stereotipu Roma, kao što možda jesu oni za koje se predsjednik, kako je izjavio, tukao. U mojoj obitelji ja sam jedan od najtamnijih, ostali su svjetlije puti od mene, a svi smo visoko obrazovani, samo zdravstvenih radnika imamo osam. Cijeli se život izjašnjavam kao Rom, u vojnoj školi u Jugoslaviji bio sam jedini Rom. Zar bih sada trebao ići na ispitivanje da se utvrdi koliko imam romske, a koliko neromske krvi? Dobivam ovih dana brojne poruke podrške i želim se ovom prilikom zahvaliti svima koji su me nazvali ili mi uputili sms ili mail, piše Novi list.

