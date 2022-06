Podijeli:







Izvor: N1

Epidemiolog Bernard Kaić gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao porast broja slučajeva zaraze koronavirusom.

Upitan brine li ga porast broja zaraženih koronavirusom, Kaić je rekao da ga ne brinu jako.

“Činjenica je da je izgleda počeo ponovno rasti broj novootkrivenih što nismo očekivali već sada, nego smo se nadali da će se to možda odgoditi do kraja ljeta ili početka jeseni. Što se tiče zabrinutosti, to su zasad još uvijek razne podvarijante omikrona koje ne izazivaju teške oblike bolesti kao ranije varijante pa ne bih rekao da smo jako zabrinuti zbog toga, ali brojke rastu i to nam nije drago”, rekao je Kaić.

Naša ga je Iva Puljić Šego upitala zašto brojke rastu baš sad.

“Najvjerojatnije tumačenje je to što ove nove podvarijante omikrona, BA.4 i BA.5 uspijevaju u znatnoj mjeri izbjeći imunološki odgovor ljudi koji su i cijepljeni i ljudi koji su preboljeli covid. Recimo, u Portugalu gdje su imali veliki porast novooboljelih, već prevladavaju te dvije podvarijante. Kod nas još ne prevladavaju, ali ih nalazimo u sve većem postotku sekvenciranjem, a drugo je možda razlog popuštanje mjera posvuda u Europi, ali mislim da je ipak glavni razlog pojava novih podvarijanti”, rekao je Kaić.

Što se tiče cijepljenja, Kaić je rekao da je dobro razvijati novo cjepivo prilagođeno novim varijantama i podvarijantama, ali i da ljudi koji su se cijepili u pravilu razviju blaži oblik bolesti.

Usto, epidemiolog savjetuje svima koji su primili dvije doze da se docijepe, a onima koji se dosad uopće nisu cijepili da to učine.

“S turistima ili bez turista dogodit će se da će biti više oboljelih kod nas, a do koliko će ići ti brojevi stvarno je teško reći, na to utječe svašta, od vremenskih prilika do načina ponašanja”, rekao je Kaić.

Upitan što će biti s mjerama i o čemu će one najviše ovisiti, epidemiolog Kaić dao je svoju prognozu.

“Mjere će najviše ovisiti o brojkama koje je sad nemoguće predvidjeti, a pogotovo će ovisiti o tome hoće li doći nove varijante i podvarijante koje bi mogle izazivati teže oblike bolesti. Ako ostane omikron i ove poznate podvarijante, onda će se još prokužiti prirodnim putem oni koji se nisu dosad, velik broj vjerojatno i bez simptoma, tako da ako ne dođe do neke nove virulentnije varijante, mislim da ne bi trebalo uvoditi neke mjere, ali to će vrijeme pokazati”, rekao je Kaić.

