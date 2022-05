Podijeli:







Ivana Šmit, predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika, gostovala je u Newsroomu gdje je komentirala slučaj ravnatelja KBC-a Zagreb Ante Ćorušića koji je u nedjelju, prilikom gostovanja u jednoj TV emisiji, iznio cijelu povijest bolesti i medicinske dokumentacije te naveo prezime pacijentice kojoj je izvadio krivi jajnik zbog čega je bolnica platila odštetu.

Na pitanje ima li HUBOL informacije vezano uz Ćorušića, Ivana Šmit je rekla: “Nažalost informacija nemamo, jedino možemo kao udruga čekati pravorijeke nadležnih institucija koja trebaju donijeti odluke je li se radilo o kršenju prava pacijentice. Prema mišljenju nekih odvjetnika moguće je da to toga nije ni došlo jer je ministar izgovorio dva prezimena bez drugih podataka pa se smatra da do većeg kršenja GDPR-a nije došlo.”

Predsjednica Udruge za promicanje prava pacijenata Jasna Karačić komentirala je da se radi o kaznenom djelu. “Karačić ima to pravo ako smatra da tako treba. Tu su institucije, mi nemamo pravnu moć reagiranja, sankcioniranja ni bilo čega drugog. Imamo sud časti i možemo eventualno sankcionirati članove prema statutu. Drugo što je već učinjeno, može se podnijeti prijava protiv profesora Ćorušića na etičko povjerenstvo Liječničke komore, a i oni su zatražili očitovanje od Ćorušića pa je tu procedura pokrenuta. DORH treba vidjeti jesu li prekršeni zakoni.”

Ipak, Šmit kaže da udruga ne može biti zadovoljna s ljudske i moralne strane: “Nažalost s ljudske strane ovakvim narativom nismo zadovoljni i apeliramo na njega i ostale liječnike da pripaze kad izlaze u javnost kakav izričaj koriste komentirajući vlastite pacijente. Ponovit ću da pokušavamo upozoriti liječnike da su dužni čuvati liječničku i medicinsku tajnu. U protivnom se krše odredbe GDPR-a, prava pacijenta i drugo.”

“Radi se o visokopozicioniranom čelniku najveće zdravstvene ustanove i njegov istup nije najsretnije napravljen i ne treba ga prakticirati u budućim nastupima”, dodaje.

Kadroviranje u zdravstvu

Na pitanje koliko je prisutno politčko kadroviranje u zdravstvu, Šmit kaže: “To HUBOL pokušava godinama javno riješiti. Postupak kadroviranja u zdravstvu se treba promijeniti, sve te funkcije su politički instruirane i rezultat su stranačkih previranja, a to nam ne donosi benefit.

Tako se kompromitira funkcioniranje zdravstvene ustanove i dobijemo političku arenu gdje onaj s najviše političkih bodova sjedne u fotelju bez obzira je li najbolji kadar. To treba izbaciti iz prakse.”

Na kraju je istaknula razliku između liječničke pogreške i komplikacije: “Razlika je između liječničke pogreške i komplikacije. Pogreška je nešto što liječnik počini van postulata struke, dok je komplikacija nešto što se dogodi u najboljoj namjeri, ali bez mogućnosti da tim to izbjegne. Tek kad to razdvojimo u javnom govoru, možemo vidjeti koliko toga ima. Rad u bolnicama komplicira nered u radu – u više navrata se dogodi da se radi više stvari paralelno. To nosi rizik za liječničkom pogreškom.”

