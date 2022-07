Kada bi Zagreb mogao biti skroz obnovljen? “Sigurno ne u manje od 50 godina”

Podijeli:







833 dana od zagrebačkog potresa još uvijek nema puno pomaka na terenu. Tek su rijetke zgrade obnovljene i to većinom na inicijativu građana. Upravo o tome naša reporterka Jelena Bokun razgovarala je u Dnevniku N1 s Igorom Kordićem iz udruge SOS Zagreb.

Komentirajući izjavu ministra Paladine da je država veliki dio poslo oko obnove preuzela na sebe, Kordić je rekao da možda to zapravo njima interno tako izgleda, ali da je pitanje ima li taj njihov rad nekog ozbiljnog učinka.

“Pravih konstrukcijskih obnova u Gradu Zagrebu nema, ima nešto samoobnova. Ne može se krivca staviti na jednu osobu, ministra Paladinu ili gradonačelnika Tomaševića, svi ti ljudi su došli na zatečena stanja iz prethodnih razdoblja. Očito je takva situacija da je cijeli sustav toliko kompleksan da on funkcionira samo za sebe i koji se ne može u kriznoj situaciji prilagoditi, onda je teško se mijenjati za ovakve situacije koji trebaju apsolutnu prilagodbu svih dionika u obnovi”, rekao je.

Veliki je problem i nedostatka radnika u građevinskom sektoru, kao i skupog građevinskog materijala.

Što je sa samoobnovom?

“Ustvari se moglo to u startu drugačije riješiti. Država, pa i ministar, peru sami sebe s izjavama da su najuključenija država od svih država EU-a kada su ovakve situacije u pitanju. U početku se krenulo s mogućnošću samoobnove i ona je bila dosta zagovaran. Ali su imovinsko-pravni odnosi bili velika prepreka tome”, kazao je.

Država je sad pokazala, kaže Kordić, da nije uspjela organizirati sustav koji će iznjedriti dinaimku koja će biti vidljiva građanima.

“Ministar je dosta spretno to prikazao kroz uključenje države, ali to ne znači da je država učinkovita. Ako ljudi puno rade, kako oni tvrdi, a mi građani ne vidimo puno pomaka, to znači da mi svi građani plaćamo njihov rad uzalud”, govori.

Na pitanje kada bismo mogli imati u potpunosti obnovljen Zagreb, odgovara: “U potpunosti obnovljen grad nećemo imati prije idućih 50 godina sigurno”.

