“Kad 1.000 ljudi viče ubij Srbina ili ZDS, jedan će otići po tatin kalašnjikov”

Podijeli:







Izvor: N1

Zoran Pusić, predsjednik Antifašističke lige, gostovao je u Newsroomu gdje je među ostalim komentirao današnju 77. obljetnicu proboja posljednjih zatvorenika logora Jasenovac.

Zoran Pusić nije bio u službenoj komemoraciji u Jasenovcu. “Već sedam godina je to oblik protesta. Počelo je s vladom koja je otvoreno promovirala relativizaciju zločinačkog karaktera ustaškog režima, a nastavilo se s tim da se nikako ne mijenja zakon koji bi jasno formulirao i provodio u praksi kažnjavanje veličanja ustaškog režima. ZDS ima jednostruku konotaciju, a to je veličanje fašističkog režima od prije 80 godina”, rekao je Pusić.

VEZANE VIJESTI Milanović: Sin majora KOS-a govori da je Gotovina udbaš! E nećeš, matere ti! Plenković nakon najnovijih Milanovićevih napada: “Pokidao je sve mostove!” Mesić iz Jasenovca: HOS je nelegalno registriran, treba mu ukinuti registraciju

“Uvažavamo stavove kolega i znamo da ni oni nisu zadovoljni stanjem, no ljudi sami biraju kako će to postići. Uvažavam stav da će kroz pregovore s premijerom doći do promjene zakona iako premijer smatra da ne treba mijenjati zakon, nego praksu. Vrhovni sud ima vezane ruke jer zahtjev za zaštitu zakonitosti mora podnijeti DORH. Kad smo mi precizno podnijeli tu inicijativu, DORH se oglušio. To je začarni krug. Po mom mišljenju bi bilo bolje imati prekršajne kazne jer to ide brzo”, dodao je.

Dotaknuo se i izjave izaslanika Ministarstva branitelja Matka Raosa 10. travnja u Splitu.

“Raos ima preko 70 godina, ne znam koliko ima vremena za iskustvo o elementarnim stvarima. Bilo je jasno da se slavi NDH i to je on jasno pokazao. Prva reakcija Ministarstva branitelja nije bila ništa manje sramotna od izjave Raosa kad su rekli da je on prekršio protokol. Kad 1.000 ljudi viče “ubij Srbina” ili “Za dom spremni”, naći će se jedan koji će otići po tatin kalašnjikov.”

Prokomentirao je i posljednje izjave Zorana Milanovića. Pusić kaže da je razočaran predsjednikom.

“Sramotno. Mislim da je cijela ta retorika predsjednika Republike sramotna za njega kao čovjeka, a još više kao predsjednika RH i to je nedolično tom položaju. Razočarao me sa svojim postupcima i hušačkom retorikom. On tvrdi da iza njega ne stoji nitko, ali on ima biračko tijelo, on je predsjednik, zapovjednik vojske… Sami smo mi, nevladine organizacije koje 30 godina upozoravaju na ovakve stvari”, istaknuo je Pusić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.