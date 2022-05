Jurić: Beroš je razgovarao s 40 ginekologa, ali Mirelu nije nazvao

Podijeli:







Izvor: N1

Gošća Intervjua tjedna TNT-a bila je Vanja Jurić, odvjetnica Mirele Čavajde, koja u šestom mjesecu trudnoće nosi dijete s tumorom na mozgu te je zatražila medicinski prekid trudnoće.

Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je da postoji mogućnost preživljenja ploda i neka mogućnost liječenja djeteta, no Jurić kaže da Čavajda takve informacije od liječnika ni u jednom trenutku nije dobila.

“S njom nitko nije na takav način razgovarao od početka. Kad su napravljene pretrage, ultrazvuk i magnetska rezonanca jedino rečeno je da je stanje krajnje ozbiljno i nepovoljno, da se radi o tumoru, da je vrlo izgledno da će plod umrijeti dok je još u trbuhu, a ako se slučajno rodi da neće preživjeti, a ako i preživi da će živjeti kao biljka. Do petka s njom nitko nije ulazio u rasprave o preživljavanju, te informacije nije dobila”, rekla je Jurić.

Posebno je istaknula da ne stoje izjave ministra koji je javno rekao da postoji mogućnost preživljenja i liječenja te da se nije razvio hidrocefalus, a za Beroša kaže da je nastupio neodgovorno.

“Ne, nitko od liječnika joj (Čavajdi) to nije rekao. U više nalaza, posljednji je onaj s Merkura, nisu davali nikakve prognoze. Iz posljednjeg nalaza s Merkura od 5. svibnja proizlazi procesija hidrocefalusa tako da je potpuno neistinita tvrdnja koju je ministar iznio javno u petak i mislim da je neodgovorno i pogrešno da na takav način iznosi neprovjerene informacije bez uvida u zdravstvene nalaze žene koja je već sad u stanju u kakvom je. Ni moja klijentica ni ja nismo bile u kontaktu s njim, ja ne znam otkud njemu informacije. Mislim da je čak upitno da je on te nalaze vidio, s obzirom da je iznio informacije koje naprosto iz tih nalaza ne proizlaze”, rekla je Jurić.

Razgovarao s 40 ginekologa, ali ne i s Čavajdom

S njima nije, ali je Beroš rekao da je razgovarao s 40 ginekologa o stanju Mirele Čavajde. Ona je pak razgovarala – s tri. “Ako izuzmemo Sloveniju. Ja ne znam s kim je ministar razgovarao niti po kojoj osnovi jer po zakonu on nema nikakve ovlasti niti razgovarati niti donositi odluke, a pogotovo ne ono što je napravio u posljednjem javnom istupu – prejudicirao odluku drugostupanjske komisije prije nego je prigovor Mirele Čavajde bio podnesen i prije nego je ta komisija uostalom mogla biti osnovana. Mi smo u petak podnijeli prigovore protiv odluke sve četiri bolnice i sad one imaju rok od osam dana kada moraju odlučiti hoće li usvojiti zahtjev za prekid trudnoće. Zahtjev se temelji na zakonu koji je trenutno na snazi u Hrvatskoj i koji propisuje da žena ima pravo na prekid trudnoće nakon 10. tjedna ako je ispunjen jedan od tri uvjeta, u ovom slučaju da se po medicinskoj dokumentaciji može utvrditi da će se dijete roditi s teškim prirođenim tjelesnim ili duševnim manama”, rekla je Jurić.

“Isključivo čime se komisija može baviti temeljem zakona je utvrđivanje činjenica medicinske struke može li se iz svih nalaza i pretraga utvrditi hoće li se dijete roditi s tjelesnim ili duševnim manama. Mjesta bilo kakvim drugim odlukama nema. Ovo nije i ne može biti pitanje svjetonazora, ideologija i preporuka, ovo je pitanje poštivanja zakona koji je trenutno na snazi u Republici Hrvatskoj”, kazala je Jurić te još jednom naglasila da se odluka komisije može temeljiti jedino na medicinski nalazima i činjenicama.

Ravnatelj KBC-a Zagreb Ante Ćorušić rekao je da postoji 25 posto šanse za liječenje ako dijete preživi porod. Može li povjerenstvo Čavajdi reći da ne može prekinuti trudnoću? “Faktički može, s obzirom na to što smo vidjeli da se događa proteklih dana. Ako me pitate može li ustavno i zakonski, moj odgovor je – ne. O tome imamo i neke presude Europskog suda za ljudska prava. Ja vjerujem da taj dio pitanja ne bi smio biti sporan, ali mi smo nakon istupa proteklih dana poprilično spremni na sve”, odgovorila je Jurić.

“Medicinske indikacije je detaljno utvrdila bolnica Sveti Duh koja je u svojoj odluci potvrdila da postoje svi uvjeti za prekid trudnoće”, dodala je.

Još jednom je ponovila da njena klijentica nije bila informirana na svoja prava, već joj je izričito bilo rečeno da je protuzakonito i da pomoć potraži u Sloveniji.

Jurić je rekla da im se javio velik broj žena koje su bile u istoj situaciji i nije im se u Hrvatskoj pomoglo. “To ne govori o zakonitosti procedure, nego činjenici da su žene pritisnute sustavom i napuštene od sustava pomoć potražile na druge načine”, rekla je.

“Ključna priča ovdje je da je prekid trudnoće i u ovoj fazi predviđen i dopušten zakonom, a liječnicima je prepušteno da utvrde koja je najbolja metoda za provedbu zakona i ostvarivanja prava koje žene, odnosno trudnice imaju po tom zakonu”, rekla je Jurić.

Neki liječnici su rekli da bi bilo nezakonito “eutanizirati dijete”.

“Ja ne mislim da je feticid nije eutanazija. Eutanazija podrazumijeva usmrćivanje živog čovjeka. Važno je reći da mi ovdje pričao o plodu i ogormna je razlika i pravno i formalno i faktično između ploda i čovjeka koji je rođen i koji ostvaruje sva prava”, kazala je odvjetnica.

Odbije li povjerenstvo zahtjev Mirele Čavajde koji su daljnji koraci?

“Ako me pitate o pravnoj strategiji, to u ovom trenutku nije nešto što nam je prioritet. Ono što mogu reći je da, ako se stvari nastave razvijati ovim tijekom kojim su se razvijale do sada, da će pravnog i sudskog epiloga biti. No to nam u ovom trenutku stvarno nije prioritet, prioritet nam je da Mirela i fizički i emotivno preživi cijelu ovu situaciju u kojoj se našla, a onda će odlučivati što će i kako pravno poduzeti”, rekla je Jurić.

Odbije li povjerenstvo zahtjev Čavajde, rekla je Jurić, ne postoji nikakva pravna dilema da problem može riješiti u Sloveniji.

“Komisija isključivo odlučuje o tome hoće li njoj u hrvatskim bolnicama odobriti prekid trudnoće. Ona pravo može ostvariti u bilo kojoj zemlji koja joj to pravo omogućuje”, rekla je.

