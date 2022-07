Josipović: Milanović i Plenković za Hrvate u BiH nisu napravili ništa

Podijeli:







Izvor: N1

Bivši predsjednik Ivo Josipović bio je gost N1 Studija uživo.

Osvrnuo se na situaciju u BiH, rekavši da misli da je ovo jedan od kritičnih trenutaka za tu zemlju.

“Hoće li imati mudrosti, hrabrosti i snage za kompromis, to je teško reći. Mislim da dolijevanje ulja na vatru nije dobra politika. Očito je da problemi postoje i da hrvatski korpus nije zadovoljan u BiH. Ne vjerujem da je moguće da bilo koja strana sila, pa uključujući EU i SAD, nekakvim čarobnim štapićem nametnu ovakvo ili onakvo rješenje”, rekao je.

VEZANE VIJESTI “Rezolucija Bundestaga sramotna, nevjerojatno da nema prosvjedne note Zagreba” Izetbegović tvrdi da je za mir, Kavazović da nije podupirao Komšića Džaferović optužuje HDZ BiH i Hrvatsku da prijete BiH

Josipović smatra da su unutarnji odnosi u BiH ipak primarno njihova stvar.

“Mislim da je globalna strategije Hrvatske prema BiH s aspekta zaštite interesa Hrvata pogrešna. Na neki način Hrvatska ostavlja dojam kao da se miješa u unutarnje stvari BiH. Po meni je pristup trebao biti drukčiji. Hrvatska je trebala biti medijator boljih odnosa u Bosni i Hercegovini”, kaže.

Ističe gradnju povjerenja kao jedan od važnijih faktora pomoći BiH.

“Hrvatska može učiniti jako puno u toj gradnji povjerenja. Oni žele isto i ispravno je to što žele, ali način na koji to rade je pogrešan. Oni su ušli u jednu fazu iracionalnog sukoba i to nije dobro za Republiku Hrvatsku”, rekao je.

Rekao je da Milanović i Plenković za Hrvate u BiH nisu napravili ništa.

“Nisu napravili ništa. Izborni zakon je zasad bar ostao isti. Odnosi unutar BiH su loši. Mislim da bi se od politike sukoba trebalo okrenuti politici traženja kompromisa i jačanja povjerenja međusobnog”, govori.

U BiH, smatra, očito postoje jaki nacionalizmi.

“Mislim da ove priče o građanskoj državi nisu realne. Tamo su sve vodeće politike utemljene na etnicitetu i vjeri. Građanska država koja je ideal zapada će biti realna onog trenutka kad se promijeni društvo. Drušvo naprosto ne živi zakonitosti građanske države”, kazao je Josipović.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.