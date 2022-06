Podijeli:







Izvor: N1

Stipan Jonjić, profesor sa Sveučilišta u Rijeci, za Novi dan govorio je o porastu broja zaraženih koronavirusom u Hrvatskoj.

Istaknuo je da ovo nije neočekivano.

“Pojava ovih dviju novih varijanti nije nešto što znanost nije očekivala. Svi se sjećamo evolucije ovog virusa. Sjećamo se da se nakon delta verzije pojavio omikron koji je vrlo brzo ‘pomeo’ svijet, to je bila varijanta s jako puno mutacija na ključnom proteinu. Imali smo optimistične prognoze. Ta varijanta je pomela druge varijante, srećom bila je manje patogena pa je broj smrtnih slučajeva i hospitalizacija bio manji”, kazao je profesor Jonjić.

VEZANA VIJEST Brnjac za N1: Moramo voditi računa da ne dođemo u tamnocrvenu zonu na ECDC karti

Rekao je da polako sada počinju dominirati podvarijante omikrona.

“U Americi prošlog mjeseca BA.4, BA.5 se udvostručavao svakih 7 dana. Za pretpostaviti je da će za nekoliko tjedana one postati dominantne i u drugim dijelovima svijeta”, rekao je.

Profesor Jonjić napominje da ove podvarijante, kao i osnovni soj omikron, izazivaju manje teške simptome, što je dobro.

“Zasad nema nikakvog alarmantnog podataka koji bi ukazivao da će ove dvije varijante biti gore nego omikron. Ali ono što moramo očekivati je da će evolucija virusa ići dalje. Postavlja se pitanje hoće li omikronove varijante ostati kao dominantan virus koji će među nama kružiti dugo, to bi bilo dobro”, smatra Jonjić.

Upitan je li porastom novozaraženih prije ljeta srušen mito o sezonalnosti koronavirusa, Jonjić je pojasnio da ovaj virus nije klasičan sezonalni virus.

“Ljeti je zbog inih razloga njegovo širenje bilo manje naglašeno. On se širio i prethodnog ljeta. S druge strane, mi sada imamo potpunu promjenu življenja, postoji potpuna relaksacija. Virus ima dovoljno prostora da se proširi. Ne treba se previše uzdati u tu sezonalnost”, kazao je pa dodao:

VEZANA VIJEST Kakvo je stanje na karti ECDC-a: Mnoge zemlje tamnocrvene, što je s Hrvatskom?

“Svijet je po pitanju covida sada u puno boljoj poziciji nego ikad zato što oko dvije trećine svjetske populacije ima nekakvu imunost, bilo preboljenjem, vakcinacijom ili i jednim i drugim. Nažalost, biologija virusa je takva da vrlo često mijenja taj površinski protein zbog čega ne možemo računati na efikasnu zaštitu cjepiva u smislu zaštite od ponovne infekcije. Tu leži problem.”

Ponovio je da se cijepljenje treba zagovarati zato što štiti od teških oblika bolesti.

“Ja sam osobno zagovornik nove generacije cjepiva koje bi više ciljale staničnu imunost te novih platformi cjepiva koje bi podizale efikasniju imunost sluznice”, rekao je profesor Jonjić.

Na pitanje preporuča li kome cjepivo u ovom trenutku, odgovorio je:

“Svi smo sretni što smo relaksirani, međutim, postoji nekoliko populacija ljudi koje to ne spašava, a to je populacija starijih ljudi i druge skupine bolesnika kojima je imunosni sustav narušen. Kod njih ima smisla davati ovu varijantu cjepiva, kao i buduće”, kazao je.

Prije svega, profesor Jonjić preporučuje da se cijepe oni koji nisu do sada, a osobito onima koji spadaju u kategoriju imunološki oslabljenih.

O eventualnom utjecaju porasta broja novozaraženih na turističku sezonu, Jonjić je kazao da bi bilo vrlo nekorektno kada bi se zemlje, koje su glavno tržište za hrvatski turizam, zatvorile za Hrvatsku.

“Manje više Europa je u istom loncu i svi smo ušli u to svjesno. Ponavljam, u puno boljoj smo situaciji jer imamo dvije trećine s kakvom-takvom zaštitom. Prema tome, ne vjerujem u to. Ako bi to bilo, po meni bi to bio politički postupak. Naravno, na nama ostaje da vodimo računa o tim stvarima i svojim postupcima pokažemo da možemo kontrolirati situaciju”, kazao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.