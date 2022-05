Podijeli:







Izvor: N1

Europarlamentarka Romana Jerković gostovala je u Novom danu te je govorila o hrvatskom zdravstvu.

Najprije je govorila o ravnatelju KBC-a Zagreb, Anti Ćorušiću i činjenici da je na javnoj televiziji otkrio povijest bolesti i podatke pacijentice.

“Ovaj prilog koji smo vidjeli je ogledalo stvarnog stanja u hrvatskom zdravstvu. Nevjerojatno je da Ćorušić ne vidi ništa sporno u onome što je rekao i učinio, a to je dvojbeno i u upitno s moralnog, etičkog, profesionalnog, pravnog aspekta… U nekom uređenom društvu i on i ministar zajedno bi odstupili s funkcija koje obnašaju. Nečuveno!”, rekla je.

U nastavku je govorila o borbi protiv raka i europskom akcijskom planu.

“Donesen je Europski plan za borbu protiv raka i rekla bih da je to sjajan alat koji u sebi sadrži i smjernice i novac kako bismo poboljšali zdravstvene sustave u državama članicama, konkretno, onkološku skrb. To je više nego potrebno jer problem koji ima Hrvatska, ima i ostatak Europe, danas je nakon kardiovaskularnih bolesti, rak drugi uzrok smrti.

Po stopi preživljenja Hrvatska je među pet najgorih zemalja u Europi. Problem raka je prepozant kao zajednički problem i ako udružimo snage u brobi protiv tog problema, pretpostavka je da ćemo usjepti pojavnost i posljedice uspjeti smanjiti na najmanju razinu. Plan se bavi sa svim fazama od prevencije, primarne i sekundarne, preko rane dijagnostike i konačno kvalitetom života osoba koje su preboljele i preživjele rak”, objasnila je

“Nitko u Hrvatskoj ne brine o ishodima liječenja”

Istaknula je i kako je veliki problem hrvatskog zdravstva kriza upravljanja. Kaže i kako smo svi nezadovoljni dugovanjima i nelikvidošću bolnica, ali da suština reformi nije financijska konsolidacija sustava jer su sve reforme na tome pale.

“Jedan od velikih problema su ishodi liječenja. To je bila i tema konferencije na kojoj smo okupili sve dionike. Ishodi liječenja se iznimno važni. Nijedan sustav, ma kako se on zvao, ako ne provodi evaluaciju svog rada, ako ne analizira svoje učinke, ne može biti uspješan, ni s aspekta struke, a još manje s aspekta financija. U Hrvatkoj nitko ne brine o ishodima liječenja, nitko se ne pita što smo s tim financijama koje imamo uspjeli postići”, veli.

Rekla je i da je problem u organizaciji sustava, odnosno u upravljanju onime što imamo.

“Financije nisu katastrofalno niske, ali se loše upravlja s njima. OECD-ovo istraživanje kaže da jedan Hrvat živi tri godine kraće od prosjeka Europe. Umiru zato što se pacijenti u Hrvatskoj dijagnosticiraju u kasnim fazama. Moramo okrenuti priču i početi voditi računa o ishodima liječenja. Najavljena je reforma koja bi trebala biti temeljena na tome, ako će to biti tako, to treba pozdraviti”, veli.

Rekla je i kako nije dobar model što su ravnateljska mjesta u bolnicama politička mjesta, te da na te pozicije trebaju doći sposobni ljudi s vizijom. Rekla je i kako je u zdravstvu previše problema koji se gomilaju, a ne postoji sustav kontrole.

“Beroš je odgovoran za to da se zakoni poštuju”

Govorila je i o činjenici da velik broj ginekologa u Hrvatskoj ima priziv savjesti:

“To je nečuveno. Za tako nešto liječnici imaju tihu suglasnost vladajućih. Ja da sam ministrica bih to rješila bez problema. Za mene kao političarku, kao liječnicu i znanstvenicu je neprihvatljivo da politika nameće svoju ideologiju. Ako je netko protiv abortusa, ako se radi o ženi s tim uvjerenjima, ima pravo na to. Isto tako svaka žena koja nema ta uvjerenja, mora moći to napraviti. Ovo što se dogodilo s Čavajdom je nečuveno i zbog toga bi ministar trebao odstupiti jer očigledno nije na visini zadatka, ne zna se nositi s time. Imamo zakone, zašto se ne poštuju? Pa on je odgovoran za to da se u hrvatskom zdravstvu zakoni poštuju i provode i i ima instrumente da to riješi”, rekla je.

