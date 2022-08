Jelić: Imat ćemo velike poteškoće na zimu ako Vlada ne intervenira

Podijeli:







Izvor: N1

Župan Šibensko-kninske županije Marko Jelić govorio je za Novi dan o poskupljenju energenata. Smatra da u Šibensko-kninskoj županiji ne bi trebali imati poteškoća s opskrbom energenata, no ono što brine su ogromna poskupljenja.

Enormna povećanja cijena energenata, kaže, županijski proračun ne može izdržati. “Ako ne bude intervencije Vlade čini se da ćemo imati velike poteškoće kad dođe zima”.

vezana vijest Energenti sve skuplji, građani traže alternativu za zimu: “Drvo je drvo”

Navodi primjer županijske zgrade gdje je samo za jedan mjesec došlo do povećanja sa 12 do 15 tisuća kuna na 45 tisuća.

Dodaje da su morali povećati cijene u domovima za starije i nemoćne.

“Nismo dozvolili puno povećanje koliko bi trebalo da bi se ti troškovi pokrili. Povećali smo 15 do 20 posto. Mi jedan dio možemo nadoknaditi iz županijskog poračuna, ali ne možemo nadoknaditi toliku količinu sredstava. Iznosi su tako veliki da mi to sami ne možemo”, tvrdi Jelić.

Ako se dogodi da ukupna usluga poskupi dva do tri puta, to neće moći snositi ni građani, navodi. Poručuje da Vlada mora intervenirati jer ako to ne učini, kaže, neće biti dobrog rješenja na jesen.

Smatra da u Šibensko-kninskoj županiji ne bi trebali imati poteškoća s opskrbom energenata jer imaju dovoljno vlastite proizvodnje iz vjetroelektrana.

“Imamo iz vjetroeletrana više od 250 megavat sati proizvodnje. Tri puta više energije proizvodimo iz obnovljivih izvora energije nego što imamo ukupnu potrošnju. S vjetrolektranama je napravljen dobar i koristan posao”, naglašava župan Marko Jelić.

Smatra da bi jedinice lokalne samouprave, ali i regionalne trebale imati svoja polja, solarna ili vjetro, i s tim ulaganjima preduhitriti ovakve situacije na tržištu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.