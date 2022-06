Podijeli:







Istaknutom hrvatskom ratnom pilotu Danijelu Boroviću u utorak je u Županijskoj palači Varaždinske županije svečano uručeno priznanje Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. "Junak Domovinskog rata“.

Priznanje mu je uručio predsjednik Udruge Mladen Pavković koji je istaknuo da tim činom nastoje zahvaliti pilotu koji je početkom veljače 1992. godine izvršio prelet avionom od Bihaća do Pule, čime je Hrvatska dobila prvi nadzvučni borbeni zrakoplov, što je označilo početak ustroja eskadrile lovaca u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu.

Pavković je podsjetio kako Udruga već godinama dodjeljuje to priznanje istaknutim hrvatskim braniteljima, a dosad ih je uručeno 30-ak. Osvrnuo se i na aktualnu situaciju, odnosno optužnice protiv hrvatskih vojnih pilota, među kojima je i Borović, zbog navodnog ratnog zločina nad srpskim civilima tijekom akcije Oluja.

Kazao je kako hrvatski branitelji, kao i Ministarstvo branitelja, hrvatska vlada i mnogi drugi, smatraju da oni nisu zločinci, nego junaci Domovinskog rata.

„Na ovaj način branitelji žele to potvrditi i kazati: Ne, vi želite osuditi junake Domovinskog rata. Ako želite nekog suditi, imate svoje, imate one koji su napadali hrvatsku državu, pa njih sudite do mile volje”, zaključio je Pavković.

Borović je naglasio kako bi agresor htio nametnuti da ima pravo odlučivanja i nekim lažnim optužnicama poravnati situaciju iz 1995. godine, koja je odavno jasna.

„Nakon 27 godina netko se sjetio da hoće biti šerif u ovom, kako ga zovu, regionu, bez obzira što je agresor, što je najveća tragedija. Haški sud rekao je da tu nije bilo ničeg nenormalnog, da je sve bilo u sklopu te vojne akcije ‘Oluje’ koja je međunarodno priznata, legitimna”, komentirao je Borović dodajući kako optužnice ne smiju biti prihvaćene.

Janović: Vlada neće dozvoliti da se baci ljaga na Domovinski rat

Dodjeli priznanja prisustvovao je i Špiro Janović, državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja koji je naglasio kako je Borović neosporno jedan od junaka Domovinskog rata.

„Svi dječaci sanjaju o tome da postanu piloti, ali samo najbolji to uspijevaju. Ono što je gospodin Borović napravio prelazi granice uobičajenog i zato smo mi danas ovdje da mu odamo priznanje”, rekao je Janović te dodao da Vlada RH izražava potpunu potporu svojim pilotima, svim hrvatskim braniteljima i neće dozvoliti da se baci ljaga na Domovinski rat.

Varaždinski župan Anđelko Stričak usporedio je Domovinski rat s ratom u Ukrajini rekavši kako bi, da su hrvatski branitelji imali sva tehnička pomagala koja danas postoje, bilo daleko strašnijih scena.

„Pukovnik Borović ovo vrijedno priznanje zaista zaslužuje. Tim avionskim preletom nije riskirao samo svoj život, nego i život svoje obitelji”, kazao je Stričak.

