Potpredsjednik SDP-a Ranko Ostojić gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao "pljačku stoljeća", u kojoj je INA oštećena za milijardu kuna.

“Vidimo da progresivna oporba zajedno nastupa u saboru i to je pozitivna stvar. Oporbi i jest zadatak da ukaže na ovakve stvari. Ovo je samo jedna od pljački koju je izveo HDZ. Teško bi bilo nabrojati sve te slučajeve, a nevjerojatno mi je da je predsjednik Nadzornog odbora donio zaključak da želi saznati kako funkcionira INA. Ostao sam zatečen da predsjednik NO može tako nešto reći, ne znajući pritom koja je njegova zadaća”, rekao je.

Kako navodi, “pusta obećanja HDZ-a da će se INA vratiti u Hrvatske ruke su ozbiljno naplaćena”

“Podsjećam na rečenice Tomislava Ćorića, koji je najavljivao due diligence, kojim se moglo utvrditi kako INA funkcionira, već i gdje su situacije koje bi mogle biti problematične. Čak i Vanđelićevi mailovi ukazuju na to da postoje problemi, a to je da nestaju milijuni. Više od polovice zgrabili su neki koji su trećerazredni u upravljanju tom kompanijom. Bode u oči i to da je moguće prebaciti milijardu kuna. Uvjeren sam da ovdje nije samo kriva ta petorka, već su im to omogućili i oni koji su i prije bili u toj mogućnosti”, rekao je.

Kaže da je “sve ono što se pričalo o tome kako institucije rade svoj posao – krivo”.

“Jedini koji je ovdje nešto radio je računalo. Svaka transakcija veća od 105 tisuća kuna ‘pali lampice’. Ovdje imamo vrlo jednostavan podatak kada je banka alarmirala, ali tko zna koliko se puta trebala upaliti lampica, a nije”, rekao je.

Kako navodi, sustav funkcionira “za njih”.

“HDZ na tome i gradi rejting. Njima je zaista dobro. Jedini pravi odgovor je ujedinjavanje građana koji će reći ‘dosta’. Napokon imamo zvižduk, a ne rezistentnost. Ovdje bismo izgubili sate da pobrojimo sve slučajeve koju su otkrili novinari, a ne institucije”, rekao je.

Kaže da je “sramotno što Vlada ne prihvaća svoju odgovornost”.

“Ako ovo nije situacija u kojoj se mora sazvati izvanredna sjednica Sabora, što jest? To je u svakoj drugoj državi osnova da se nešto dogodi”.

Komentirao je i smrt novinara Vladimira Matijanića.

“Situacija s Matijanićem je pokazala koliko su spremni lagati. To je modus operandi HDZ-a. Danas nemate odgovore, kao niti prije dvije i pol godine kada smo imali situaciju u domu za starije u Vukovarskoj, a dan danas nemamo finale toga. Ljudi su uistinu umrli zbog nedostatka reakcije. Danas imamo situaciju u kojoj bi se trebali na tako nešto naviknuti. Ljudi se herojski i za malu plaću bore da vam pomognu., a naši ministri lažu, počevši od Beroša. I onda bismo trebali imati povjerenje? Onda imamo situaciju u kojoj ljudi iz INA-e kradu milijarde, a ljudi jedva pokrivaju troškove.

