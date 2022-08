Podijeli:







Izvor: N1

Vesna Vučemilović, saborska zastupnica Hrvatskih suverenista, u Novom je danu među ostalim komentirala poruke poslane iz Knina i Sinja.

“Naravno da je bio bojkot”, rekla je Vesna Vučemilović komentirajući ne dolazak trojice ministara na predsjednikov prijem generala u Kninu. “Kad osobni animoziteti prevladaju, onda imamo situacije koje nikome ne trebaju. To traje predugo i postaje problem i na sigurnosnoj razini jer živimo u turbulentnim vremenima. Ratna zbivanjau u Ukrajini ne jenjavaju, otvaraju se nova žarišta u svijetu. nije više bitno tko je prvi počeo i tko nastavlja, nego odgvorno treba sjesti za stol”, dodala je.

Istaknula je da vojnici ne smiju biti dovedeni u situaicju da moraju birati. “Neka se ugledaju u branitelje pa će i Hrvatska krenuti naprijed”, rekla je.

Prokomenitarala je i govor predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Novom Sadu kad je rekao da “Srbiju više neće nitko napadati”, aludirajući i na Hrvatsku. “Znamo svi tko je Vučić, ne smijemo zaboraviti da je bio Šešeljev potrčko koji je devedesetih držao vatrene govore po Banovini. Bio je četnik i ostao, očigledno, ako je suditi po njegovim izjavama. To što rade podsjeća na retoriku devedesetih, a to je na našim prostorima neodgovorno i opasno. No, ima i onih koji idu kod Vučića po instrukcije, oni su možda opasniji od njega”, napomenula je.

Na pitanje na koga točno misli, Vučemilović je rekla: “Jedine dvije stranke koje nisu čestitale Oluju i uvijek javno ili prešutno financiraju nevladine udruge koje protestiraju i žele baciti ljagu na Oluju su SDSS i Možemo. Izjave zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića u Kninu išle su u smjeru relativiziranja svega i imputiranja krivnje hrvatskim vojnicima i hrvatskim stanovnicima što odražava njegov stav, a to nije dobro. Takav čovjek je, nažalost, gradonačelnik glavnog grada.”

