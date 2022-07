Jedan od ključnih ljudi otkrio što je najveći izazov u gradnji Pelješkog mosta

Podijeli:







Izvor: N1 / Božidar Lončar

Goran Legac, voditelj projekta cestovnog povezivanja južne Dalmacije, za N1 je govorio o otvaranju Pelješkog mosta, koje ćemo vidjeti u utorak.

Našem Božidaru Lončaru rekao je kako je najizazovniji bio sam početak izvedbenih radova. Kao izazovan dio posla ističe i zabijanje najdužih pilota na svijetu koji su dovezeni iz Kine.

“Osim mosta Pelješac dovršena je i većina projekta, koji se sastoji od 32 km cesta, mostova i tunela. Gotovo je 24 km, zadnjih osam km je visokoj fazi izvedbe radova i očekuje se da će krajem godine biti spremni završni radovi”, govori Goran Legac.

Most je izgrađen na trusnom području, a Legac kaže kako je most spreman za sve scenarije. “U statičkom i dinamičkom smislu, pri proračunu same konstrukcije je uzeta u obzir seizmičko opterećenje. Ne samo mosta nego i drugih objekata u trasi. Most je doista na visokorizičnom području i to je najviša potresna zona koja je uzeta u obzir pri projektiranju mosta”, objašnjava.

Cijeli razgovor pogledajte u videu ispod.

