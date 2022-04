Podijeli:







Bespilotna letjelica koja je 10. ožujka pala na Zagreb bila je naoružana aviobombom, koja je eksplodirala pri udaru o tlo, no u njoj nije bilo vojnog eksploziva poput TNT-a, rečeno je u srijedu na konferenciji za novinare Županijskog državnog odvjetništva.

“Čim je unutra aviobomba, letjelica nije za izviđanje”

Glavna vještakinja Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić Ivana Bačić izvijestila je da nisu uočeni tragovi vojnog ni privrednog eksploziva.

Originalna aviobomba trebala bi sadržavati 40 do 46 kilograma vojnog eksploziva TNT-a, no nedvojbeno je utvrđeno da je došlo do eksplozije.

Načelnik Odjela za nadzor ispravnosti i upravljanje klasom V u Zapovjedništvo za potporu OS RH bojnik Mile Tomić naveo je kako su na mjestu pada drona pronađeni ostaci aviobombe OFAB 100-120 i upaljač AVU-ET 350F postavljen na prednji dio aviobombe.

Odgovarajući na pitanja novinara Tomić je rekao: “Čim je aviobomba stavljena unutra, nije namjenjena osnovnoj svrsi, a to je izviđanje.”

“Neću ulaziti u namjeru”

Na pitanje zašto bi netko napunio improviziranu bombu takvom smjesom da onda dođe do sitnih fragmenata bez klasične eksplozije, Bačić je rekla: “Nema tragova vojnih eksploziva, a mogućnosti koja bi druga tvar mogla biti, velike su. A zašto bi to netko napravio, to nije moje područje. Nije bilo pritisaka na centar Ivan Vučetić.”

Na pitanje znači li sve to da nije došlo do pada nego slijetanja letjelice, Počinok je rekao: “Sustav automatskog slijetanja aktivira se ovisno o količini goriva i o zadanim parametrima kad da se aktivira, tj. prijeđenim kilometrima. Ovdje jasno nije bilo tri spoja ključna, znači da je postojala neka namjera u koju neću ulaziti, ali letjelica je onesposobljena na neki način da sleti. Ne mogu reći da je došlo do greške jer nedostaje nekoliko elemenata.”

Na pitanje je li Zagreb bio konačan cilj, Počinok je rekao da nije na njemu da odgovori na to pitanje. “Ne mogu vam odgovoriti na to pitanje”, rekao je.

