REUTERS/Fabian Bimmer

Je li ugrožena isporuka plina Hrvatskoj od ruskog Gazproma? Kakva je važnost odluke kojom se državi omogućuje punjenje skladišta plina Okoli? Što poduzeti da jesen dočekamo spremni unatoč energetskim nestabilnostima na europskom i svjetskom tržištu?

Milatić: Hrvatska ima svoje alternativne pravce

Poljska i Bugarska su ostale bez ruskog plina, ima li naznaka da se isti scenarij sprema i Hrvatskoj? Državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić kazao je u emisiji HR-a “U mreži Prvog” kako za sada nema nikakvih naznaka da bi isporuka ruskog plina došla u pitanje. Hrvatska se opredijelila, kao i većina europskih zemalja, da će plaćati plin u eurima.

– Ako bi se slučajno to i dogodilo, Hrvatska ima svoje alternativne pravce i svoj LNG i svoju proizvodnju. Tako da bi Hrvatska bez ikakvog problema preživjela. Bugarska ovisi devedeset posto isključivo o jednom pravcu. Hrvatska ima tri kopnena pravca i jedan morski. Imamo svoju proizvodnju i svoja polja. Mi nismo u situaciji kako neke druge zemlje, poručio je Milatić.

Dodao je kako treba biti spremni na sve scenarije, ali da je Hrvatska spremna. Domaća proizvodnja je osamsto kubika.

Hrvatska ima situaciju pod kontrolom, stanovništvo nije ugroženo.

Štern: Neobjašnjiv stav Europske unije

Energetski stručnjak Davor Štern naglasio je kako u njegovo vrijeme kada je bio i ministar, pa sve do sada nije bilo sličnih situacija s opskrbom plina, jer je i svijet bio drugačiji.

– Energenata je bilo, čak je bilo i dobre volje. Iako smo i u jeku Domovinskog rata očekivali da će Rusija prema Hrvatskoj, kao jednoj strani u sukobu, koja nije najbliža njima, početi praviti problema s isporukom plina. No, do toga nije došlo. Mi smo dobivali plin redovito, premda nismo plaćali redovito. Mi smo imali financijske probleme, dugovi su narasli do velikih iznosa, ali je sve skupa funkcioniralo, istaknuo je Štern.

Kazao je kako ga u cijeloj priči muči, za njega, neobjašnjiv stav Europske unije.

– Ovo na čemu se inati Europska unija i gospođa Ursula von der Leyen, nećemo plaćati u rubljima, tu se uopće ne radi o plaćanju u rubljima. Dobavljač plina plaća u dogovorenoj valuti preko Gazproma, banka pretvara novac u rublje i plaća ruskim dobavljačima u rubljima. To je jedna floskula koja će izazvati puno nepotrebnih problema. To je problem kada se političari bave biznisom, poručio je energetski stručnjak.

Naglasio je da su političari prepustili stručnjacima, vidjelo bi se da je to samo jedan drugačiji sustav plaćanja, te da bi se svi puno brže dogovorili. Problema ne bi ni bilo.

– Cijela situacija mi izgleda nakaradno, dodao je za HR.