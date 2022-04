Je li tema pomilovanja samo spin?

Podijeli:







Izvor: N1

Komunikacijska stučnjakinja Ankica Mamić gostovala je u N1 Studiju uživo te je komentirala aktualna politička događanja.

Govorila je najprije o nacionalnim manjinama i njihovim predstavnicima u Jasenovu. Kaže kako sve žrtve vrijede jednako, ali da se na današnji dan primarno prisjećamo žrtava holokausta, a židovskog predstavniak nema u Jasenovcu.

“Zašto? Zato što židovska manjima u Hrvatskoj očito nikada nije smatrala oportunim da istakne svog kandidata kojeg bi poslali u Sabor. Predstavnik Roma koji zastupa zapravo i židovsku nacionalnu manjinu ima o čemu razgovarati s gospodinom Krausom. Gospodin Pupovac i SDSS su dio vladajuće većine i oni interese svoje manjine potpuno legitimno zagovaraju s većinom u Saboru jer manjina ne može donijeti nikakva sredstva”, rekla je.

“Čini mi se da netko gura temu pozdrava ‘za dom sremni'”

Rekla je i kako je potpuno legitimno reći da predstavnici manjina zastupaju interese one manjine koju predstavljaju, a da bi interese svih ostalih trebali zastupati regularno izabrani zastupnici, a ne da predstavljaju lokalne sredien iz kojih su došli.

Govorila je i o pozdravu ‘za dom spremni’, te kako se on vratio u fokus javnosti:

“Dolaskom Karamarka na vlast, koji je okupio jako, jako desnu koaliciju, to se ponovno vratilo u javni narativ. Ponovit ću, mislim da pozdrav ‘za dom spremni’ treba aposlutno zabraniti iz puno razloga. HOS je sudjelovao u Domovinskom ratu i svima smo zahvalni, ali baš oni moraju biti svjesni koliko to štete čini Hrvatskoj. Koriste se ti trenuci, tužni trenuci povijesti, a svaki ih narod ima, da se to ponovno vraća u javni diskurs i postaje temom svih tema, Tu za Hrvatsku nema ništa dobro, to šteti našoj djeci”, veli.

Kaže kako je svatko čim napuni 18 odgovoran za svoje postpuke, ali da je ta odgovornost puno veća kada si visoko na društvenoj ljestvici. Dodala je i kako joj se čini da netko gura temu pozdrava “za dom spremni” jer u svakodnevnom životu ne vidi da je to ljudima glavna tema.

“Imidž i reputaciju Hrvatske prije svega stvara javno izgovorena riječ i zato mi je naprosto žao da mi po 154. put moramo donijeti odluku o nečemu o čemu smo već puno puta odlučili”, veli.

“Izlaze li s klasificiranim odacima ili se vrijeđaju jer se ne podnose?”

U nastavku je govorila o o istupima predsjednika Milanovića i premijera Plenkovića:

“Imate tim Milanović i tim Plenković. Jako puno stvari je prešlo granicu. U javnom diskursu se pojavljuju riječi koje se nekad nisu pojavljivale. U tom smislu tko je više ili manje kriv to opet neće dati rezultata niti će bilo tko iz dva tabora promijeniti mišljenje, ali će se dogoditi loša posljedica. Imate puno hrvatskih građana koji se ne žele svrstati, ne žele u tome sudjelovati, kojima će stupanj zgađenosti politikom biti još veći pa ni na sljedeće izbore neće izaći.

Druga stvar koja mi se čini je da svaku komunikaciju treba analizirati, osim s razine stila, na razini sadržaja. Ako ne ulazimo u to tko je kriv i u stil, pogledajte kakve se ovdje teške optužbe izmjenjuju. Što radi hrvatski parlament? Mi znamo da predsjednik i premijer jednako dobivaju izvješća i imaju nadzor nad obavještajnom zajednicom, znaju li oni stvarno ovo što govore iz nekih klasificiranih podataka pa s time izlaze u javnost ili ne ovo neko ad hominem vrijeđanje jer se njih dvojica osobno ne podnose?”, kaže.

O bojkotiranju predsjednika od strane Vlade, što je najavio premijer, kaže kako je bilo puno bitnih tema na kojoj su se te dvije institucije bojkotirale. Također, kaže kako ne misli da to dovodi do radikalizacije, niti misli da u Hrvatskoj postoji velika radikalizacija, ali vjeruje da postoje sve dublje podjele.

“Podjela je sve veća i ona je na neki način otežavajući faktor Vladi jer Vlada obnaša izvršnu vlast i ona je odgovorna za kvalitetu života građana, za reforme i kada imate takve teme u društvu onda je teško bilo kakvu ozbiljnu politiku progurati”.

“To je za mene bio show”

Govorila je i o rekonstrukciji:

“Imaju i u HDZ-u kandidate za ministe. Gospodin Paladina ako nije HDZ-a, vrlo je blizak HDZ-u. Ja ne bih rekla da je problem da nema kadrova, kadrova uvijek ima no pitanje je tko se želi primiti tog posla, s kojim ovlastima i kojim referencama prema građanima. Odugovlačenje je štetno za premijera, za HDZ i građane. To je sad već četiri tjedna, svaki taj radni dan porezne obveznike košta, a nije to samo ministar, to su ljudi oko njega. Mislim da je to pitanje produktivnosti ključno pitanje i ja kao građanin sam s time jako nazdovoljna jer ti ministri niti mogu raditi niti se njihovi prijedlozi ozbiljno shvaćaju”, rekla je.

Što se pomilovanja tiče, rekla je da to mora krenuti tiho od obitelji, a da se sada priča dogodila u neobičnom smjeru.

“Prvo su izašli potpisi generala, a je li obitelj uputila službeni zahtjev, tko je okupio generale? To je za mene bio show. Ja mislim da je ovo klasični spin. Treba li pomilovanje ili ne treba, mislim da je to vrlo složena tema, mislim da ju treba pogledati, imamo komisije za pomilovanje. Predsjednik u ovom konkretnom slučaju je istjeran prije nego što je imao vremena razmisliti o tome”, zaključuje.

