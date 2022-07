Je li sustav bio spreman ili smo u požarnu sezonu ušli nepripremljeni?

Podijeli:







Izvor: Dusko Jaramaz/PIXSELL/ilustracija

Dok su građani s nevjericom gledali kako vatra guta sve što posjeduju, iznad njihovih glava nisu letjeli svi kanaderi koje Hrvatska ima. Zašto? Tko je odgovoran da ovu protupožarnu sezonu dočekujemo nedovoljno spremni?

Zahvaljujući izvanrednim naporima vatrogasaca, situacija na terenu je poboljšana. Njih 350 iz sedam županija, pripadnici vojske i policije štitili su ljude i objekte.

“Jedan od najgorih požara. Ako ne i najgori”, rekao je vatrogasac Milan Perica iz JVP-a Vodice. Najveći neprijatelj bio im je vjetar. A ovaj pripadnik Javne vatrogasne postrojbe kaže da nema dovoljno kanadera!

VEZANA VIJEST Tucaković: Koliko smo kanadera imali, toliko smo ih koristili. Što možemo dalje?

Je li sustav bio spreman ili smo u požarnu sezonu ušli nepripremljeno – odgovore bi trebao dati ministar Banožić, u čijem je resoru protupožarna eskadrila. Ali on od odgovornosti bježi, na pitanja nije odgovarao jučer, a pred medije nije stao ni danas. Podatke je spretno prenio kolegi Božinoviću.

“Imamo to što imamo”

“Vidite, mi imamo to što imamo. Na raspolaganju imamo četiri kanadera, tri air tractora, rekao je potpredsjednik Vlade Davor Božinović.

Navodi da ćemo do 23. srpnja imati još jedan air tractor, a do 30. srpnja još jedan air tractor i još jedan kanader. To znači da bi od 1. kolovoza trebali imati na raspolaganju pet kanadera i pet air tractora.

Od toga što imamo, dio je u funkciji, dio na remontu. S obzirom na razmjere požara, koji je zahvatio kuće i zbog kojeg su ljudi bježali iz svojih domova, postavlja se opravdano pitanje bi li se on brže stavio pod kontrolu da su svi kanaderi bili u funkciji.

“S čim smo raspolagali, tako smo i postupili”

“Naravno da bi, da je bilo više kanadera, više kanadera bismo iskoristili na požaru i odmah angažirali. S čim smo raspolagali, tako smo i postupili”, objasnio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

“Ušli smo u protupožarnu sezonu s najmanjim brojem kanadera u dugo vremena…”, naglašava analitičar portala Obris.hr. Igor Tabak.

VEZANA VIJEST “Koliko treba biti glup da se plaću vatrogasaca ostavi na smiješnim razinama?”

Unatoč tome što uslijed najgorih požara ne možemo računati na cjelokupnu flotu, Božinović tvrdi da nismo nespremni.

“Hrvatska je ušla u program zajedničke nabave i planiramo, odnosno, dobit ćemo i kroz europska sredstva dva nova kanadera. Međutim, taj proces proizvodnje neće ići tako brzo, poručio je Božinović.

Pa tako nove kanadere možemo očekivati tek kroz tri ili čak četiri godine. Dotad se, očito, oslanjamo na ono što imamo. Ako se pita one koji su sve doživjeli iz prve ruke, nedovoljno.

“To je jedna velika sramota”

“Mislim da je to jedna velika sramota. Ja to mogu reći slobodno, ne ovisim o nikome. Jedna velika sramota. Hoće ovo gasiti 12 Rafala ili 12 kanadera? Svaki kanader zlata vrijedi. I zadnji amater je jučer vidio koliko jedan avion vrijedi. Znači, nema cijenu. Mi žudimo za tim. Jer možemo mi gasiti dok vjetar nije jak, ali ne možemo mi protiv vjetra i velike vegetacije ništa bez aviona”, rekao je vatrogasac Milan Perica iz JVP-a Vodice.

Ovakvi se komentari mogu čuti od onih na terenu. Političari i dužnosnici peglaju situaciju.

“Mi nemamo, nema niti jedna zemlja na svijetu toliko resursa da bi mogla i u jednom trenutku sve pokriti. Znači, resursi se onda preraspodjeljuju, sukladno nekom prioritetu se određuje gdje koja tehnika ili određeni broj vatrogasaca u tom trenutku ide”, tvrdi ravnatelj civilne zaštite RH Damir Trut.

I to je odgovor na pitanje jesmo li spremni za protupožarnu sezonu. Premijer je danas pred kamerama govorio o raznim temama, ali ne i ovoj. I on je ulogu glasnogovornika, kao i ministar Banožić, prepustio Davoru Božinoviću.

“Pa ne možemo. Ne možemo, sad je Božinović imao cijeli press o tome. Hvala”, bio je odgovor premijera Andreja Plenkovića na pokušaj postavljanja pitanja o požarnoj sezoni.

Snalazimo se s onime što imamo. Srećom, imamo požrtvovne vatrogasce, profesionalce i volontere koji riskiraju svoje živote za spas tuđih. I uspijevaju, unatoč manjkavostima na terenu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.