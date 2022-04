Je li se Puljak trebao odreći Ivoševića?

Podijeli:







Saborska zastupnica stranke Centar, Dalija Orešković, gostovala je u Novom danu te je komentirala političke aktualnosti.

Najprije se osvrnula na ostavke koje su u četvrtak podnijeli gradonačelnik i dogradonačelnik Splita, Ivica Puljak i Bojan Ivošević, te na prijevremene izbore koji se očekuju u tom gradu:

“Mislim da je vrijeme da Hrvatska naprosto usvoji neke demokratske standarde koji nam nedostaju, a bez njih ne možemo biti funkcionalna država niti možemo imati one standarde po kojima možemo prosuđivati političare. Mislim da je ispravo u situaciji, kada se u javnosti pojavi neko sporno pitanje, da građane pitamo što misle”.

“Uvijek se gleda i dobro i loše”

Osvrnula se konkretno na Bojana Ivoševića:

“Mislim da se sada na neki način uzima u obzir i mogućnost pravosudnog epiloga, no činjenice na kojima se taj epilog temelji su javnosti već poznate. Prije nego što pravosuđe da pravorijek o svemu što se Ivoševiću stavlja na teret, reći će nešto birači i pritom će u obzir uzeti dobre i loše strane njegove osobnosti i onoga što je napravio na javnoj sceni, a pogotovo u obnašanju dužnosti i o tome se zapravo radi.

Želi se pokazati druga strana medalje i mislim da to je suština nekog pojma pravednosti koja nadilazi okvire optužnice za neko kazeneno djelo. Uvijek se gleda što je čovjek dobro i loše napravio. Uvijek postoje olakotne okolnosti i sada će se one gledati u kontekstu rada Bojana Ivoševića u Splitu i na terenu”, objašnjava.

Govorila je i tome je li Puljak jednostavno samo trebao smijeniti Ivoševića:

“Mislim da je to jedna jednostavna jednadžba, mogao ga se ili odreći ili preuzeti teret onoga što se Ivoševiću zamjera. On je izabrao ovo drugo, hrabro je platio političku cijenu i rekao: ‘Idemo na izbore’ i u kampanji će govoriti što su u 10 mjeseci poduzeli i kakvi su im planovi za dalje. Puljak je ko gradonačelnik izabrao svoje suradnike, postavio je ciljeve koje želi postići i složio svoj tim”.

“HDZ najbolje zna kako se zloupotrebljavaju javni resursi”

Zaključno o toj temi osvrnula se na izjave HDZ-ovog Vice Mihanovića, koji smatra da nije u redu da drugi Puljkov zamjenik ostane kao povjerenik koji će voditi hladni pogon grada. Naime, Mihanović vjeruje da bi to Puljku moglo donijeti prednost na izborima:

“Ako itko zna kako se zloupotrebljavaju sredstva i javni resursi u kampanji to je HDZ pa mi je jasno zašto oni tako na to gledaju. Sjetimo se svih stranačkih skupova na koje su vladini dužnosnici i premijer dolazili javnim sredstavima pa se to pravdalo time da je isti dan održana neka aktivnost u okviru funkcije koju Vlada u tom trenutku ili neki od ministara obavlja i to je ono što u zakonu nije dovoljno dobro regulirano.

Zato HDZ govori takve stvari, prije svega gleda svijet svojim očima i svojim koruptivnim, klijentelističkim radnjama. Međutim, to se ne odnosi na ovu situaciju u Splitu, može li Kuzmanić obavljati ovakvu funkciju to prije svega definira zakon i ako je nekome nešto sporno neka pita nadležna tijela. O ovome ne bi trebao odlučiti HDZ nego zakon, doduše ovdje se radi o zakonu koji je HDZ pisao”.

