Izvor: DADO RUVIC / REUTERS

Ekonomski analitičar Ljubo Jurčić u Novom danu, među ostalim, govorio je i o ruskom zahtjevu da “neprijateljske zemlje” moraju ruski plin i naftu plaćati u rubljama, inače se Rusija “zavrnuti pipu”, Jurčić kaže kako je “ovo jedna velika politika nadmetanja”.

“Nije nikakav problem da se plaća rubljima. To je Putin podmetnuo ovima. Potražnja za rubljom opada jer su Rusiji nametnute sankcije. Postoji financijski štos. Rusima trebaju i euri i dolari, ali ako Zapadnjaci kupuju naftu i plin i plaćaju rubljama, oni prije moraju kupiti rublje i povećava se potražnja za rubljom. Drugo, to je možda Putinova igra. On kaže ‘mi mijenjamo ugovor, vi nemojte platIti pa ćemo prekinuti isporuku i vidjet ćete kako će to biti’.

Nemoguće je prekinuti uvoz ruskog plina, to strateški nije moguće… Sad Rusi misle ‘ako ćete vi nas za godinu dana baciti u neugodnu situaciju, onda ćemo mi vas sad staviti u neugodnu situaciju’…”, objašnjava Jurčić.

Podsjetimo, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je jučer da Rusija razmatra modalitete plaćanja europskih zemalja za ruski plin u rubljama te da Rusija ni u kojem slučaju neće Europi plin isporučitvati besplatno.

„Proces isporuka je veoma složen. Sada se svi modalteti razmatraju“, kazao je Peskov novinarima, dodajući da će biti jasno određeni svi vremenski termini.

Na pitanje šta će se dogoditi ukoliko Europa odbije plaćati u rubljama, Peskov je rekao da će se problemi rješavati kada se pojave.

“To da nećemo besplatno isporučivati plin, to je sigurno. To se može reći s apsolutnim uvjerenjem. Ipak, u našoj situaciji, teško da je moguće i teško da je svrsishodno baviti se paneuropskim dobročinstvom”, rekao je Peskov.

