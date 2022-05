Podijeli:







Izvor: N1

Naš reporter Elvir Mešanović razgovarao je sa stručnjakom za sigurnost i kriminalistom Željkom Cvrtilom vezano uz incident koji se u u subotu kasno navečer dogodio na autocesti u kojem je došlo do sukoba Torcide i policije.

Upitan što mu je najčudnije u cijelom ovo slučaju, kaže:

“Ništa posebno mi nije čudno jer očito u tom svijetu nekakvog huliganstva su te stvari učestale i događaju se. Teško je reći što je bio povod, nedozvoljavanje da oni ulaze s transparentima, je li to što Hajduk nije prvak… Ali ne možemo to na takav način gledati, to je nedozvoljiva situacija bez obzira na razloge.”

Koliko bi policajaca trebalo osiguravati toliku kolonu? Jesu li bili nadjačani?

“Teško je reći koju kolonu u kojem momentu treba čuvati koliko policajaca, to se radi od slučaja do slučaja, po procjenama temeljem informacija koje se dobivaju iz policije pa i SOA-e i sukladno tome se uspostavlja osiguranje. Čini mi se da ovdje nije bilo manjakavosti u samom broju. Možda u jednom momentu jedan kombi jest ostao sam pa su bili napadnuti, ali u blizini je bilo dosta interventnih policajaca koji su to relativno brzo stavili pod kontrolu.”

Kada policija smije koristiti vatreno oružje?

“Kada je neposredno ugrožen život policajca ili neke druge osobe. S obzirom da su koristili vatreno oružje čini mi se da su bili dovedeni u sitauciji da misle da im je život ugrožen. Da li zbog broja napadača, zbog sredstva koja oni upotrebljavaju ili konkretne situacije, teško je reći dok ne znamo detalje. A detalji će se valjda nakon istraživanja pojaviti.”

Je li bilo opravdano?

“Teško mi je reći. Zaista to ovisi od situacije do situacije. Ako se policijski službenik našao napadnut od više napadača koji su možda imali hladno oruđe i da je stjeran u takvu situaciju da nema drugu mogućnost, u tom slučaju može biti opravdano. Policajci zaziru, nerado vade oružje i upotrebljavaju ga jer znaju da će biti barem duplo pod nadzorom. Tanka je granica između toga da imaju opravdanu uporabu ili da završe s optužnicom. Procedura je vrlo vjerojatno već u tijeku, da se utvrde okolnosti jesu li imali ovlasti za uporabu vatrenog oružja. Kod nas je to puno rigoroznije, nego u dijelovima Europe, a Ameriku nećemo uopće spominjati.”

Kako spriječiti huliganske nerede?

“Mi zakonski imamo čak, čini mi se, dobro posloženo. Nekoliko je zakona, imamo situacija gdje se može postupati. Čini mi se da zakazuje pravosudni sustav u određivanju kazne. Meni nije poznato da bi netko, pogotovo recidivist bio kažnjen jačom pa možda čak i zatvorskom kaznom da to više ne rade. Osobe koje su očito hulignaski jako inficirane i ponavljaju djela, da ih se na neko vrijeme skloni iz sredine i da ih se pokuša rehabilitirati. Čini mi se da tu zakazuje pravosudni sustav.”

Pojavila se snimka na kojoj se vidi kako policajac pendrekom tuče muškarca koji je u svom automobilu (ili izlazi iz njega).

“Taktike su različite. Kod nas takva situacija, osim ako prethodno nije bio napad, ne bi bila dozvoljena. U Njemačkoj je već drugačija situacija. Kad je nered, policija uđe i dotuku sve što mogu dohvatiti pendrecima i palicama. Kod nas je rigoroznije, gleda se od događaja do događaja. Akobi se ovdje dokazalo da je riječ o običnom građaninu koji nije sudjelovao, onda bi to sigurno bila sporna uporaba sredstva prinude.”

Kakva je procedura, voditi ih cijele vrijeme, može li ih se pustiti na WC?

“Nije moguće da ih cijelo vrijeme držite u koloni, moraju imati mogućnost za odmor, otići na WC. To se dogovara s voditeljem osiguranja i voditeljem navijača.”

“Trebalo bi vidjeti situaciju oko povoda, je li odluka donesena u Dinamu da se s nikakvim transparentima ne može ući na stadion pametna. Često se te navijačke strasti upravo kroz razne transparente i navijanje ispucaju, tamo eksplodiraju i onda nema više toliko ni volje ni energije da se nakon utakmice rade neredi. Mislim da je bilo pametnije isključiti one koji nisu po zakonu, to pregledati sve i iskontrolirat,i nego da bude ovako frustrirana situacija i samo gledate gdje će ona eskalirati.”

