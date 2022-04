Podijeli:







Izvor: N1

Donosimo jutarnju analizu naše Ive Puljić Šego.

Uoči rekonstrukcije koja se treba dogoditi oko Uskrsa, kako je najavljeno, iako je bilo očekivanja da će biti prije, očito da premijer mora zamijeniti ljude koji će otići iz Vlade. Sve su nagađanja, kako je rekao i premijer.

Dotad javnost proučava imovinsku karticu ministra Ivana Paladine, tešku 60 milijuna kuna. Ona je impresivna, u njoj su navedena brojna zemljišta, brojni udjeli u firmama, a ministar treba objasniti i zašto mu je supruga zaposlena u tvrtki na 4.000 kuna.

Koji god ministar uđe u Vladu, a s tako velikim bogatstvom, naravno da će imati problem i on i premijer. Ministar ne samo da je vlasnik brojnih zemljišta, i dalje je vlasnik udjela u tvrtkama, još ih nije prebacio na odvjetničke urede.

U selu Beravcima, u Brodsko-posavskoj županiji, ministar je vlasnik čak 45 građevinskih zemljišta i 6 oranica. Kaže da bi to trebao biti njegov životni projekt, da bi u toj gospodarskoj zoni trebao raditi na obnovljivim izvorima energije, ali i na određenoj bioekološkoj proizvodnji. Dok je ministar, teško da će ostvariti te projekte. On će imati problem, ali problem će imati i premijer, koji će svako malo morati objašnjavati ministrove poslove.

Kaže da je sve što je stekao u životu stekao u privatnom poslu, kaže da dosad nije bio na javnoj funkciji i da ništa što je zaradio nema veze s profitom koji bi stekao na državni račun.

Kad je riječ o njegovoj supruzi, koja je prijavljena na plaću od 4.000 kuna, to doista nije sporno i nezakonito, međutim, otvara se to pitanje zašto netko tko je toliko bogat i ima tolike kompetencije radi za tako malu plaću. Odgovor je u tome da bi doprinosi bili što manji. To nešto govori o odnosu prema državi i prema porezima i svatko gleda da u odnosu s državom i porezima prođe što jeftinije i da ta davanja budu što manja.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.