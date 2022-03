Podijeli:







Izvor: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

U zapadnim analizama počelo se provlačiti pitanje o likvidaciji Vladimira Putina koju mogu obaviti samo ruska elita i sigurnosne službe, i to trovanjem. Bivši ministar obrane Ante Kotromanović komentirao je koliko je realan takav scenarij.

“To nije realno, Putin je zaštićen kao lički medvjed u svom brlogu. Ima fenomenalno osiguranje. Formirao je neku vrstu nacionalne garde. Potpuno kontrolira medije, šalje ruskom narodu slike kakve želi. Jedino ako dođe do kompletnog sloma na frontu i ako za 30 dana ne ostvare ni jedan od ciljeva, onda je moguće da dođe do većeg nezadovoljstva i da se počne glasno razmišljati o likvidaciji. No, od glasnog razmišljanja do tog scenarija je svjetlosna godina”, kazao je Kotromanović za Večernji list.

Tijek događaja u Ukrajini iz minute u minutu pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.