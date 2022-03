Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković dao je izjavu nakon sjednice Predsjedništva Sabora.

Na samom početku odgovarao je na pitanje o prijedlogu novog zakona o naknadama saborskim zastupnicima.

“Nisu svi zastupnici iz Zagreba, i neki imaju i opravdane razloge za putne troškove, naknadu za stan… Mislim da nije u redu da zbog onih koji su nepošteno primali te naknade, uzimamo od onih koji su ih pošteno primali”, kazao je pa dodao da postoje jasna pravila, te da ako oporba skupi dovoljno potpisa ta točka će doći na dnevni red.

Upitan jesu li dva ministra pod istragom uteg za Vladu, rekao je da to može biti otegotna okolnost.

“Međutim, presumpcija nevinosti je demokratski doseg. Prema tome, treba staviti na vagu sve”, dodao je.

Obnova nakon potresa

Na pitanje je li se netko trebao ispričati građanima zbog spore obnove, Jandroković je kazao:

“Došao je novi ministar, on ima zadatak ubrzati obnovu i što je prije moguće ljude preseliti u njihove domove. To je prioritet. Da nije rata u Ukrajini, sigurno bi to bila glavna tema. Obnova je iznimno bitna i pred novim ministrom su veliki izazovi i nadam se da će biti uspješan. Obnova sasavim sigurno mora biti brža nego dosad.”

Nije želio reći tko je odgovoran za sporu obnovu.

“Ja ne želim u nikoga upirati prstom. Dogodila se pandemija, pa dva snažna potresa u godinu dana. Napravljeno je kako je napravljeno i nadam se da će se ubrzati”, rekao je.

O kritikama zastupnice Anke Mrak Taritaš rekao je:

“Ajmo biti realni, što Mrak Taritaš zna o obnovi iz 19. stoljeća. A o Gunji bi se svašta moglo govoriti, ne samo o dinamici obnove, nego i o cijenama.”

U ove dvije godine napravljeni su neki pomaci, dodao je.

“Zna se koji je rok za korištenje sredstava iz Fonda solidarnosti – lipanj iduće godine, očekujem da se sva ta sredstva utroše do tada, te očekujem da se do kraja godine najveći mogući broj ljudi prebaci u svoje domove”, rekao je.