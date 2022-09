Jandroković nakon ostavke šefa Uprave Ine: “Očekujem ostavke svih članova”

Podijeli:







N1

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković pozdravio je u srijedu ponuđenu ostavku Sándora Fasimona na mjesto predsjednika Uprave Ine, poručivši kako očekuje da i ostali članovi Uprave podnesu ostavke.

„Smatram da je to ispravan potez, očekujem da i svi ostali članovi uprave podnesu ostavke, jer ono što se dogodilo je evidentno propust Uprave Ine“, rekao je Jandroković nakon sjednice saborskog Predsjedništva.

„Vjerujem da je ovo prva ostavka i da će uslijediti ostavke i svih ostalih članova Uprave Ine“, naglasio je.

Na novinarsku opasku da hrvatski članovi Uprave još ne nude ostavke, poručio je kako je pozicija hrvatske Vlade u tom pogledu jasna.

„Pozicija Vlada je jasna, premijer je jasno rekao da traži odgovornost svih članova uprave, bilo da dolaze sa hrvatske ili mađarske strane“, odgovorio je Jandroković, opetujući da očekuje ostavke i ostalih članova uprave, a posebno hrvatskih članova.

„Očekujem da to naprave, to je stav Vlade i to je stav hrvatske javnosti da moraju preuzeti odgovornost za ono što se dogodilo“, naglasio je.

„Cilj je postignut, ako je predsjednik Uprave, koji je dolazi sa mađarske strane, podnio ostavku, a zahtjev premijera je je bio da svi članovi Uprave odu, onda smo, očito, napravili prvi korak“, rekao je predsjednik Sabora novinarima.