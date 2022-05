Na Mirogoju je jutros održava komemoracija za žrtve Bleiburške tragedije. Na molitvu je došao predsjednik Sabora Gordan Jandrović. On kasnije danas ide i na komemoraciju u Udbinu.

Odgovarajući na pitanja novinara o mogućem isticanju ustaških simbola kasnije u Udbini, Jandrović je rekao kako policija postupati sukladno zakonu.

"Mi tamo idemo u dobroj vjeri, komemorirati žrtvu, sjetiti se ubijenih na svirep, podmukao način. Mi ne slavimo poraženu ideologiju ni režim, već se sjećamo žrtve. To smo dužni činiti, to je cilizacijski doseg i to čini i radi svaka demokratska država", rekao je Jandroković.