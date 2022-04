Jakšić o rekonstrukciji: Možda premijer želi iznenaditi HDZ i partnere

Podijeli:







Izvor: N1

SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić gostovao je u Newsroomu te je komentirao političke aktualnosti.

Najprije je govorio o rekonstrukciji Vlade:

“Po onome što vidimo danas u saborskim raspravama, čini se da to neće biti odrađeno do Uskrsa, no možda će premijer napraviti neki blitzkrieg, ali ne da iznenadi oporbu nego da iznenadi HDZ i koalicijske partnere koji su mu pružili bezuvjetnu potporu.

Teško mi je do kraja suditi što se kuha u HDZ-u, ali povijest je pokazala da se HDZ vrlo lako rješava svojih predsjednika. Ono što je sigurno vidljivo je da neke poteškoće postoje”, kaže.

VEZANE VIJESTI Hrebak o rekonstrukciji: Vjerujem u premijerov zdrav razum Glasovac: Nikakva rekonstrukcija Hrvatskoj pomoći neće, samo novi izbori Kapulica nakon poligrafa: Grmoja je politički mrtav!

“Imamo vladu koju kadrovira DORH”

Istaknuo je i dva glavna problema:

“Prva stvar, ovo gdje se mi danas nalazimo je problematično s dva aspekta. Pričam o državi, ne oporbi. Imamo vladu koju kadrovira DORH, bez obzira na to što je premijer to malo odgodio i razvukao da baš ne ispadne da je to sve zbog DORH-a, to se više sakriti ne može. Ovo je sve jedna nemušta predstava za javnost da bi se stvorila slika da je sve okej. Katastrofa je što se pokušava nametnuti kao normalno da imamo Vladu u kojoj sjede ministri pod istragom.

Druga situacija je da i dalje ne znamo kako nam ide izvlačenje sredstava i Fonda solidarnosti. I ono što svi analitičari konstatiraju, što se tiče inflacije i borbe protiv svih udara, debelo kaskamo i ne nudimo cjeloviti paket mjera. Oporba u toj situaciji, naravno, traži prijevremene izbore, to je naša uloga, no teško da će Čačić i Pupovac pristati na rušenje Vlade jer su svjesni da ih u nekoj budućnoj neće biti. U životu samo stalna mijena jest. Malo je ljudi poput Čačića i Pupovca koji su našli način da se nekako u svaku Vladu prikrpaju”, veli.

“SDP se treba fokusirati na sebe”

Što se tiče SDP-ovih opcija za suradnju kaže:

“Ono što ja znam, a ponešto znam, je da razgovora, pogotovo s Mostom, o zajedničkom izbornom nastupu, nije bilo. Da postoji komunikacija oko određenih tema, ona definitivno postoji, nekad je uspješnija i kvalitetnija pa nastupimo zajedno, a nekada nije.

Ja mislim da je u SDP-u najbitnije, nakon što smo prošli svoje raskole, da se SDP u ovoj fazi fokusira na sebe i da vidimo koji su to programi i projekti s kojima ćemo izaći pred birače. Moj osobni stav je da je za SDP najbolje u ovoj fazi da se fokusiramo na sebe, da napravimo sve što možemo, a možemo puno i da vidimo koji su dodatni potezi koje možemo napraviti”.

Osvrnuo se i na rejting Peđe Grbina, kaže kako je on ozbiljan političar s ozbiljnim nastupima i da je puno manji problem kada netko treba popeglati nastup nego kada u tim nastupima uopće nema sadržaja. Rekao i kako osobno ima korektnu komunikaciju s članovima Mosta , ali da su izbori predaleko za nagađanja.

“Ono što mogu reći oko Mosta, oni jako vole docirati oporbi kako bi trebalo biti jer smatraju da su oni jedina oporba HDZ-u, a pritom zaboravljaju da su oni dva puta na vlast doveli HDZ. Treba oko nekih stvari biti oprezniji”, kaže.

VEZANE VIJESTI Mamić: Puljak ovim potezom traži novi legitimitet svom zamjeniku Puljak branio Ivoševića: Nije izrekao prijetnju novinarki Slobodne Dalmacije Puljak: To što smo napravili je vrhunac demokracije. Ne bojimo se svojih građana

Što se tiče situacije s Kapulicom, Grmojom i poligrafom, kež kako on nije išao u Slovensku, niti se kreće u krugovima iz kojih bi mogao saznati tko je išao.

“Žao mi je da kraj svih tema, taj poligraf ispada glavna tema. Ja bih na to gledao kao na jedan obračun na desnici, tko će biti veći borac nekih nacionalnih interesa između Mosta i HDZ-a i dečkima želim uspješno raščišćavanje situacije”, veli.

“Ne raspadne ti se koalicija samo tako”

Naposljetku se osvrnuo na ostavke u Splitu:

“Očito je da je uzmanjkalo upravljačkih kapaciteta, jer ne raspadne ti se koalicija samo tako ako znaš upravljati. Ne dociram tu kolegi Puljku, nego je to činjenično stanje.

Tu ima i jedan dodatak, da se koalicija raspala i da se raspadala iz mjeseca u mjesec i da se prvi zamjenik našao pod optužnicom DORH-a. Nije baš sve crno-bijelo. Situacija je siva, raspala se koalicija, oni su shvatili da im je manevar sužen i pokušavaju se vratiti na proaktivnu poziciju”, zaključuje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.