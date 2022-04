Podijeli:







Povjesničar Tvrtko Jakovina gostovao je u Novom danu i komentirao izbore u Srbiji, na kojima je premoćno pobijedio Aleksandar Vučić.

Upitan je li istina da su ovo povijesni izbori, što je Vučić rekao u svom sinoćnjem govoru, Jakovina je rekao da oni to u neku ruku jesu.

“Iako je svaka pobjeda za svakoga tko je na vlasti povijesna, ali ako pogledamo da će Aleksandar Vučić nakon Nikole Pašića biti čovjek najduže na vlasti, onda u neku ruku jesu”, rekao je Jakovina.

“Možemo zaključiti da se u Srbiji zapravo ništa nije promijenilo, osim što je Srbija skrenula značajno prema desno, jer su barem tri stranke koje su jako vezane za Ruse, ekstremno desne u različitim politikama, ušle u parlament ili su s koalicijom Nada i imaju ekstremno konzervativnu vjersku komponentu. Tu imamo pejzaž koji ne djeluje jako optimistično što se tiče odnosa prema mnogim zemljama i u regiji, osim Mađarskoj”, rekao je Jakovina.

Komentirajući Vučićevu izjavu novinarki N1 da bude mirna jer će zemlju sigurna i čvrsta ruka voditi kroz povijest, Jakovina je rekao da je Vučić sebe usporedio s nekim tko vodi mudro i sigurno kroz budućnost i usporedio se s Pašićem, dugogodišnjim predsjednikom vlade iz 19. stoljeća. “Teško da u tom panteonu ličnosti možete naglasiti veću simboliku”, rekao je Jakovina.

O usporedbi sa Slobodanom Miloševićem

Vučića su sinoć podsjetili da je Slobodan Milošević osvojio više glasova od njega, što on nije pretjerano komentirao. “Onda je on govorio da su to bila druga vremena, da je to bila veća zemlja, da je bilo više ljudi tamo i nije dao dalje razgovarati o tome. Mogli bismo se doista pitati je li Milošević u tom trenutku doista imao toliko veću potporu i u jednom drugom vremenu i s katastrofalnim posljedicama za regiju i za Srbiju, zapravo”, rekao je Jakovina.

Povjesničar je istaknuo da se u izborima u Srbiji nije dogodilo ništa dramatično. “Imamo iste ljude, s istim setom ideja, samo što je parlamentarni život otišao udesno”, rekao je Jakovina.

Što se tiče oporbenog pokreta Moramo, koji je nastao po uzoru na zagrebački Možemo!, Jakovina je rekao da bi oni, ako žele promjenu, morali prestati biti stranka jednog problema, bilo da se radi o rudnicima ili životu na selu, i pokušati kao nova snaga mijenjati stvari. “Ali to je u dalekoj budućnosti, ne mislim samo na promjene koje će ukrajinsko-ruski rat donijeti”, rekao je Jakovina.

“Ta pozicija ne može biti dramatično drugačija, ti odnosi ne mogu niti za odnose u regiji biti dramatično drugačiji, jer su isti ljudi izvojevali pobjedu”, dodao je Jakovina.

O isprikama

Osvrnuo se i na dio Vučićeva govora u kojemu je Hrvatskoj poručio da ne traži od Srbije da se ispričava, a i da Srbija neće od Hrvatske tražiti isprike.

“Nakon 13 različitih isprika koje su se od devedesetih dogodile, onda bih rekao da Vučić ima pravo. Isprike su bile ili neiskrene ili nisu ništa značile ili ih nismo htjeli čuti. Očito isprike same po sebi neće stvari promijeniti, možda se nešto treba promijeniti da bi isprike polučile neki uspjeh”, rekao je Jakovina.

“Odgovornost je građana također, ne samo medija, i oni moraju preuzeti odgovornost od političara koje biraju, koji se štite iza građana. U zemljama u kojima se milijarde troše netransparentno reći da će izbori biti vrlo skupi to nije izgovor, to je cijena demokracije, međutim, i građani imaju odgovornost na izborima, oni su misleći pojedinci i tu je smisao svega, da biraju svoje predstavnike”, rekao je povjesničar.

