Jak potres u BiH zatresao je i Dalmaciju: “Ljudi su padali sa stolica, vrištali”

Snažan potres magnitude 6,1 pogodio je jučer u 23:07 područje Hercegovine, s epicentrom blizu Stoca. Potres se jako osjetio i diljem srednje i južne Dalmacije.

“Ljudi su padali sa stolica, vrištali. Mi nismo ništa čuli u kuhinji”, komentirao je za HTV jedan stanovnik Splita.

“Na svu sreću nisam osjetila toliko jak potres. Moja obitelj kod kuće je osjetila, pa su mi dojavili”, rekla je jedna stanovnica Splita.

“Na devetom sam katu, sve se ljuljalo”, rekla je čitateljica N1.

