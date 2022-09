Podijeli:







Izvor: N1

Bivša premijerka Jadranka Kosor komentirala je za Novi dan sadašnju političku situaciju u Hrvatskoj.

Kaže da je značajno pao rejting vladajuće stranke i to je jako upozoravajuće za HDZ.

“Oni tu priliku potpuno propuštaju i neprekidno se stavljaju u središte pozornosti da se raspravlja o njima, a ne o pitanjima koja su važna, sami se deskreditiraju”, tvrdi.

Za opziciju kaže da nema lidera pa mnogi građani rezoniraju na način “da nema tko doći na vlast, nema nekoga tko bi mogao postati lider opozicije, nema ga ni na vidiku. To je loše za demokratski sustav i vladavinu prava”.

Teško je zamisliti, kako navodi, da bi se sadašnje stranke u opoziciji, “ovi koji prelaze izborni prag i koji kao nešto znače – Most, SDP, Možemo – dakle stranke progresivne ljevice”, mogle dogovoriti oko nekog programa. No, smatra da bi oni morali pokazivati da su ozbiljna opozicija, to je njihova dužnost.

Komentirala je izjave o radikalizaciji društva rekavši da, da postoje radikalne skupine, onda bi nadležne službe o tome obavijestile Vladu.

“To bi vodilo totalitarizmu i kršenju ustavnih odredbi”

“Takve organizirane skupine zapravo ne postoje. U svakom društvu pa i u Hrvatskoj postoji dosta luđaka i manijaka koji su spremni na prijetnje. Kritika vlasti nije govor mržnje. Bilo bi jako pogrešno pa možda i opasno da se svaka kritika vlasti prozove govorom mržnje. To bi vodilo totalitarizmu i kršenju ustavnih odredbi”, naglašava.

Dodaje kako živimo u teškim vremenima i za očekivati je da će biti sve više nezadovoljnih ljudi.

Prisjetila se prosvjeda branitelja te rekla da je jedan od ljudi u tom šatoru bio sadašnji potpredsjednik Vlade Medved, koji se zgraža nad pokušajima nedemokratskog rušenja Vlade.

“Sjetimo se da su tada europarlamentarci iz HDZ-a došli podržati te prosvjede koji su bili nedemokratski i tamo je govor u ime svih njih održao Plenković”, rekla je Jadranka Kosor.

Dodala je kako ne treba svaki pokušaj prosvjeda etiketirati s namjerom rušenja vlasti.

