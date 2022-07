Jadran očekuje rušenje rekorda, provjerili smo što je s turizmom na kontinentu

Podijeli:







Turizam na Jadranu cvjeta, već sada se govori kako bi ova sezona mogla biti bolje od rekordne 2019. godine. Naša Ivana Tomić provjerila je kakva je situacija na kontinentu. Posjetili smo Plitivička jezera i okolne općine koje žive od turizma.

Bilo ljeto bila zima, Plitvička jezera ostavljaju bez daha. Zato se u taj naš nacionalni park koji je proglašen svjetskom baštinom pod zaštitom UNESCO-a, i slijevaju rijeke turista tijekom cijele godine.

Jedna od atrakcija ovdje na Plitvičkim jezerima zasigurno je vožnja čamcima ovim prekrasnim jezerima. Nešto je malo manji vodostaj, međutim to ne ometa mnogobrojne turiste koji dolaze i uživaju u ljepotama našem najvećeg nacionalnog parka. Samo od početka godine park je posjetilo gotovo 450 tisuća ljudi iz cijeloga svijeta.

Turisti zadivljeni Plitvicama

“Oh, možete vidjeti, fantastično je. Ovo je san”, kazao nam je oduševljeni Gianluca iz Italije. Na pitanje kako ide veslanje, dodaje:

“Meni se sviđa, možda moja supruga može odgovoriti.”

“Nije baš lagano, ali dobro je”, nadovezuje se supruga Nicoletta.

Jimmy iz Francuske prvi je put posjetio Plitvička jezera, a najviše ga je očarala boja jezera.

“Prvi put sam ovdje, prekrasno je. Moramo obići još neke dijelove parka, ali ovo izgleda prekrasno”, kazao nam je.

Da je prekrasno slaže se i Lori iz Mađarske

“Ovdje je lijepo i mirno, ali ići ćemo i na more”, kazao je.

Otkako je počela pandemija, na Plitvicama je manje turista iz azijskih zemalja koji su bili najbrojniji gosti, ipak u Parku kažu kako su zadovoljni brojem dolazaka.

“Imamo ograničen broj posjetitelja od 2019. godine po satu po ulaznoj recepciji, to bi bilo sad u vršnoj sezoni 600 psjetitelja po ulaznoj recepciji, puta dvije recepcije, 1200 posjetitelja po satu, dođemo do nekih 8-10 tisuća posjetitelja dnevno. S druge strane imamo neizmjerno zadovoljstvo i sreću ushit tih posjetitelja, jer više nema gužvi, nema opterećenja. Flora i fauna sada žive u svom prekrasnom prostoru, sve je u skladu i s tim smo jako zadovoljni”, rekao nam je Ognjen Borčić, glasnogovornik Nacionalnog parka Plitvička jezera.

Što se kuha u Ličkoj kući

A na Plitvicama se i fino jede. U Ličkoj kući poslužuju se moderno pripremljene verzije autohtonih jela.

“Tradicionalno? Zato nam je peka tradicionalno jelo, ali mi bi vam preporučili janjeći kotlet koji je jedna modernija verzija isto janjetine”, govori nam Igor Jularić, glavni kuhar u Ličkoj kući.

Na pitanje što bi bio prilog uz to, odgovara nam da su smislili malo moderniju verziju.

“Imamo neke kreme od cvjetače, povrće, primjerice žulijen…”, rekao je Jularić. Govoreći o tradicionalnoj ličkoj slastici, kazao je da su to uglavnom štrudle, ali da oni pripremaju i tortu od base.

Puna i Rakovica

A nekoliko kilometara dalje u općini Rakovica do zadnjeg je mjesta popunjen luksuzni kamp.

“Uvijek pušemo na hladno s obzirom da je 2020. godina donijela to što je donijela s virusom korone. Tako da, kako sad stoje najave i kako sad izgleda, to izgleda ružičasto. Da li ćemo dosegnuti 2019. ili je možda i premašiti, to ćemo još vidjeti, ali ne bi htjeli brzati unaprijed. Za sad to izgleda solidno”, oprezan je Damir Stanišić, direktor Plitvice Holiday Resorta.

Ipak, kriza se osjeća, kažu nam ugostitelji.

“Ovo vrijeme jest, osjeti se taj broj, ovo je sve učinilo svoje. I pademija i ovaj rat u Ukrajini i cijene goriva i sve je to utjecalo na puno faktora u ugostiteljstvu”, govori Milan Bićanić, voditelj restorana Lička kuća.

I u kontinentalnom dijelu i na Jadranu jedan je zajednički problem, a to je nedostatak radne snage.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.