Izvana ne izgleda dobro što Hrvatska nema usuglašenu vanjsku politiku

Donosimo jutarnju analizu naše Ive Puljić Šego.

Švedska i Finska službeno su podnijele zahtjeve za pridruživanje u NATO. O zahtjevu sada odlučuje 30 zemalja članica Saveza. Predsjednik Zoran Milanović uvjetuje njihovo primanje u NATO i traži promjenu izbornog zakona u BiH, dok Vlada bezrezervno podržava prijem novih članica.

Dakle, službenog stava Hrvatske nema, vanjsku politiku sukreiraju predsjednik i premijer, ali vanjska politika nije usuglašena. Međutim, predsjednika o tome neće nitko niti pitati, neće ni biti u mogućnosti dati veto, tako da možemo protumačiti da je službeni stav Vlade i vladajuće većine da će dati zeleno svjetlo ulasku Finske i Švedske u NATO.

Predsjednik je zamislio da bi kroz blokadu natjerao važne svjetske sile, koje su bile sukreatorice Daytonskog sporazuma, iz kojega proizlazi da su u BiH tri konstitutivna naroda i da Hrvati u BiH moraju imati svoje izborno pravo birati svoga predstavnika, koje zbog malobrojnosti bude preglasano pa ga ne mogu izabrati sami nego predstavnika Hrvata praktički biraju Bošnjaci.

Izbori u BiH zakazani su za listopad ove godine, a održat će se po starim pravilima. Iako postoji mogućnost da se ta pravila u hodu mijenjaju, za to nema volje, prvenstveno u Bosni i Hercegovini, ali nema ni asistencije velikih sila koje bi si dale truda da se u takve promjene ide.

Većina smatra da je to kontroverzan potez predsjednika Republike, da ulazak Švedske i Finske nemaju veze s izbornim zakonom u BiH, a posebice u jeku rata u Ukrajini zbog kojega su dvije zemlje i zatražile članstvo, smatraju da je to potpuno loše i da bi to išlo na ruku ruskom režimu. Milanovića čak nazivaju ruskim čovjekom, dok Milanović sve koji mu se protive zove izdajnicima i proziva premijera Andreja Plenkovića, da sve radi za svoju buduću briselsku karijeru.

Naravno, sve je to folklor, treba puno toga odbaciti, kad kažu da je Milanović proruski čovjek ili da Plenković sve radi za Bruxelles.

Imamo tvrdu kohabitaciju, ali Ustav nalaže da vanjsku politiku zajedno sukreiraju i ako se ovo nastavi Hrvatska neće imati usuglašenu vanjsku politiku i to izvana ne izgleda dobro.

