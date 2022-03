Podijeli:







Izvor: N1

General Slavko Barić s Hrvatskog vojnog učilišta bio je gost Newsrooma i komentirao taktiku ruske vojske u ratu u Ukrajini.

Mjesec je dana prošlo od invazije na Ukrajinu, a mnogi su predviđali da će Kijev pasti za 2-3 dana. To se nije dogodilo. Upitan je li iznenađen time, odgovara:

“Ono što Ukrajinci danas rade kad je u pitanju organizacija otpora jednoj od najjačih sila u svijetu je iznenađenje. Ono što su vrlo brzo prihvatili jest činjenica da će se morati tijekom samog rata preorganizirati i aktivirati sve svoje kapacitete. Prije svega teritorijalnu obranu koju su izvanredno dobro organizirali. Pritom su se morali naučiti koristiti novom tehnologijom koju su dobili. Kad ispred sebe imate jednu izuzetno organiziranu i jaku vojsku, koja je u više navrata pokazala svu silinu udara koju ima kad su u pitanju ratovi, to je iznenađenje”.

Upotreba supersoničnih projektila na frontovima

Barić je komentirao i rusku upotrebu supersoničnih raketa.

“Radi se o raketama dometa od 50 do 600 kilometara. Imaju težinu bojevih glava negdje 700 do 720 kilograma. To su nove rakete u sastavu ruske vojske, koje oni nisu upotrebljavali prije. Znači da uništavaju ciljeve po dubini. To bi trebalo značiti uništavanje ciljeva koji su visokovrijedni. Rakete nemaju nikakav učinak na snage koje se nalaze na južnom dijelu Ukrajine, odnosno ruske snage jer one ne mogu eksploatirati učinke ovih raketa. Mislim da su rakete namijenjene za uništavanje gradova i prije svega jedan psihološki pritisak na cjelokupno stanovništvo. To su ti neposredni učinci, pored same razarajuće snage”, objasnio je.

Kaže da Rusi ne mogu lansirati ovakve rakete unedogled.

“Radi se o stotinjak raketa koje oni imaju u svom naoružanju. Radi se o projektilima koje u ovom trenutku ne možete uništavati u zraku jer imaju preveliku brzinu”, rekao je Barić.

Komentirao je i snimku ukrajinskog raketiranja ruskog broda koji je prevozio oružje i eksplozivne naprave.

“Ono što znamo iz više izvora, a to je da je upravo logistika jedna od slabih točaka ruske vojske. To su već prilično veliki problemi. Znamo da su u pokušaju da dostave cjelokupnu logistiku s istoka Rusije. To će bitno utjecati jer se radi o izuzetno jakoj eksploziju. Možemo samo spekulirati o tome da se radi o desetak tisuća tona različitih eksplozivnih sredstava koje su bile namijenjene za snage koje se nalaze na južnom dijelu ratišta”, rekao je Barić.

Razaranje Mariupolja

Kaže da postrojba koja brani Mariupolj dobro obučena i dobro opremljena.

“To su ljudi koji su izuzetno visokog morala i vrlo su dobro upućeni u urbanu borbu. Raspoređeni su po punktovima i točkama. Mislim da još uvijek imaju komunikacije. Nije čak toliko stvar koliko će ljudi izdržati, nego koliko će dugo imati sredstva s kojima će uništavati neprijatelja. Vidi se i ta jedna neodlučnost da Rusi uđu iz više pravaca u taj grad i ispresijecaju ga. Očito da se još uvijek ne usude ući s većim formacijama u grad. Jer su ljudi u Mariupolju dobro organizirani”, govori Barić.

Potpuno bi okruženje, smatra Barić, otežalo organizaciju i opstanak boraca koji se nalaze u samom gradu.

“Civilno stanovništvo se nalazi u nezavidnom položaju jer izlaze u hodnike da bi nešto skuhali. To je nešto što je izuzetno teška situacija i za stanovništvo i za ljude koji se bore u Mariupolju. Jednostavno se želi zbrisati s lica zemlje sve što je sagrađeno i na taj način stvoriti veliku psihozu i strah. Mene ne iznenađuje ovaj dio jer snaga Rusije i njihova taktika uništavanja grada je prikazana u Siriji u Alepu”, rekao je.

