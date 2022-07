Podijeli:







Izvor: Tomislav Miletic/PIXSELL

U ponedjeljak je održana sjednica šireg Predsjedništva HDZ-a, a nakon toga je održana i sjednica Nacionalnog odbora HDZ-a. Izjavu za medije nakon sjednice dao je predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Istaknuo je da se raspravljalo o aktualnim političkim pitanjima. Potvrdio je da će Marko Primorac biti kandidat za novog ministra financija, a Oleg Butković za potpredsjednika Sabora.

Osvrnuo se na najavu Radimira Čačića da Reformisti od jeseni izlaze iz vladajuće koalicije.

“Vidjet ćemo. Bilo je dosta puta tih najava, parlamentarna većina je stabilna s ili bez jednog glasa Reformista”, rekao je premijer.

Komentirao je i rezultate izbora u Splitu. Čestitao je Ivici Puljku na pobjedi.

“Bez obzira na izlaznost, ljudi su odlučili. Od početka sam govorio da su to bili potpuno nepotrebni izbori”, rekao je Plenković.

“Ako je 72% građana Splita koji imaju glasačko pravo odlučilo ne izaći na izbore, to znači da su pod a) i oni smatrali da su izbori nebitni, b) da im nije loše i c) da ih to sve skupa u sred ljeta ne zanima”, dodao je.

“Mislim da je Đogaš puno bolji kandidat od Puljka”, smatra Plenković, dodajući da je narod ipak odlučio i da su oni tu poruku čuli.

Osvrnuo se i na Vicu Mihanovića koji je danas podnio ostavku na poziciju predsjednika splitskog HDZ-a.

“On je bio prošle godine bio jako, jako napadan i on je tada bio meta mržnje”, rekao je Plenković.

Objasnio je zašto su imali nestranačkog kandidata na proteklim lokalnim izborima u Splitu.

“Mi smo pitali sve potencijalne kandidate iz HDZ-a u Splitu, nije nitko htio biti kandidat za gradonačelnika. Onda smo anketirali za one koje nismo pitali i nitko nije prelazio 15 posto”, kazao je Plenković i ponovno naglasio da su to bili nepotrebni izbori te da se zbog toga samo potrošio novac poreznih obveznika.

“Ne tražiti krivca u nekome tko je imao odvažnost da se kandidira na ovakvim izborima”, dodao je premijer.

Upitan je kad će Hrvatska dati preporuke slične onima u Njemačkoj, a vezane uz uštedu.

“Svima je jasno da se nalazimo u vremenu velike energetske krize. Ljetni su mjeseci, ne griju se ljudi, svi manje troše. Struje ima. Razgovarali smo kvalitetno na GSV-u. Nastavit ćemo intervenirati. Dat ćemo preporuke kad bude vrijeme.Šta ćemo sad govoriti ljudima da se ne griju dok se prije par dana nije moglo spavati od vrućine?”, rekao je Plenković.

