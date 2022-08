Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Vlade Andrej Plenković boravi danas u Splitu, Svetom Filipu i Jakovu te Šibeniku. U Splitu je prvo sudjelovao na Svečanoj akademiji u povodu obilježavanja 32. godišnjice Prvog hrvatskog redarstvenika, a potom je nastavio svoju turu po gradovima na obali u kojima je održao razne sastanke.

“Ocijenili smo u vrlo otvorenom razgovoru da je dosadašnji tijek turističke sezone izrazito uspješan. Imali smo skoro 11 milijuna dolazaka, 56 milijuna noćenja. Prihodi su izrazito dobri, bolji su nego 2019. godine. Prema podacima za prve dane kolovoza, sve ukazuje da će i kolovoz biti bolji nego 2019. godine. Vratila se teza o održivom turizmu u naš diskurs”, poručio je Plenković iz Petrčana.

“Imamo svoj program, sutra svi dolaze”

Upitan o nedolasku ministara na svečani prijem koji organizira predsjednik RH Zoran Milanović danas na Kninskoj tvrđavi, Plenković je rekao da on nije pozvan na to i da ne razumije zašto mu se postavlja to pitanje.

VEZANE VIJESTI Opet sukobi oko Oluje, branitelji razočarani, ali ne pada im napamet bojkot Miljavac o nedolasku ministara: To je bojkot i Oluja to nije zaslužila General Lucić o prijeporima oko proslave Oluje: Duboko me to sve pogađa

“Što se tiču onih koji su pozvani, oni šalju svog prestavnika. Ono što je meni indikativno je da je to uopće tema. Kako nije bila tema čestitanje Dana državnosti. Milanović se nije oglasio. To je vjerojatno jedini slučaj u svijetu da jedan predsjednik odšuti dan državnosti”, rekao je pa dodao da će sutra svi biti na svečanosti u Kninu.

“Imamo svoj program. Sutra je Dan pobjede, Dan domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja”, kazao je.

Smatra da je današnji nedolazak ministara nebitna tema.

“Nema nikakvog sukoba. Postoji predsjednik koji ne čestita svom narodu Dan državnosti, a vi mene, koji nisam ni pozvan, pitate o dolasku na taj prijem. Sutra je Dan pobjede, Dan zahvalnosti”, ponovio je Plenković.

Rekao je i da misli da predstavnici SDSS-a u Vladi neće doći.

“Što se mene tiče, ne moraju svi biti svaki put. Bio je potpredsjednik Milošević 2020. godine kada je bila važna obljetnica. Doći će sigurno nekom drugom prilikom”, rekao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.