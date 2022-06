Gorivo drastično poskupljuje! Pitali smo Plenkovića što će učiniti

Podijeli:







Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na svečanoj sjednici Županijske skupštine u povodu obilježavanja Dana Osječko-baranjske županije.

“Još jednom čestitam dan Osječko-baranjske županije svim našim prijateljima u Slavoniji. Drago mi je da smo ovaj dan obilježili ovako dostojanstveno i svečano”, rekao je na početku. Dodao je i kako vjeruje da se napredak vidi u svim poljima te je nabrojao veće projekte u Osijeku.

“Svjedoci smo da se ovdje dosad ugovorilo 7,2 milijarde eura”, kaže i dodaje kako se vidi da je Slavonija njihov prioritet. “Ispravili smo nepravde koje su ovdje postojale od 2012. godine”, veli.

Na pitanje kako će intervenirati da spriječe val rasta cijena goriva, kaže:

“Imamo zakonske odredbe, intervenirali smo u marže i u trošarine i još uvijek postoji prostor u tom pogledu. Danas ćemo raspraviti o tome, čut ćemo procjene i donijeti odluke koje su najbolje za naše građane. Trošarine i marže su dva elementa u koje se može intervenirati”, rekao je.

Na pitanje dokle se može tako, rekao je dok god postoji prostora za interveniranje.

“Udruge potrošača moraju pratiti da nema lova u mutnom”

Govorio je i o srpskim optužnicama protiv hrvatskih pilota: “Imamo mehanizme, štitimo nacionalne interese vrlo čvrsto, smireno, bez nekakvog velikog uzbuženja”, rekao je.

Osvrnuo se i na jučerašnju vijest da je Hrvatska po svim izvješćima spremna za ulazak u eurozonu.

“Ta izvješća su plod sustavnog rada hrvatske Vlade koja je donijela strategiju za uvođenje eura 2018. godine. Ispunili smo kriterije 5 dana nakon zadnjih parlamentarnih izbora. Prepoznala se činjenica da je hrvatska izašla iz makroekonomskih neravnoteža, da smo u okvirima referentne stope što se tiče inflacije i da smo ispod 3% proračunskog deficita. Sve je to dalo argumente komisiji da da tako pozitivnu ocjenu. Euro stupa na snagu temeljem našeg zakon 1. siječnja 2023.”, rekao je.

“Jedino važno je da sve udruge zaštite potrošača i ostali akteri prate da nema lova u mutnom i da ta tranzicija teče normalno i primjereno kao i u ostalim državama”, veli.

“Ne bi bilo procesa protiv Horvata, Aladrovića ni Miloševića da HDZ ima utjecaj na DORH”

Rekao je da nije gledao cijelo saslušanje Zlate Hrvoj-Šipek u Saboru, ali da je vidio neke kratke dijelove.

“Jasno je i to treba otvoreno reći, nije to sad neka veliak demokratska kultura nego bezobzirno huškanje nekolikomalih oporbenih stranaka prvenstveno na HDZ, a onda enorman pritisak na DORH. Ja to odbacujem najoštrije i to huškanje je okvir koji se radi od oporbe, Milanovića, pojedinih medijskih navoda, mi smo na to navikli, ali narod vidi tko je tu ozbiljan. Dok se oni bave time mi se bavimo rejtingom Hrvatske u svijetu.

Huškanje i pritisak prema DORH-u ne dolazi od nas. Samo bi netko izrazito glup i neinformiran mogao tvrditi da ja ili da HDZ utječe na DORH ako pogleda što se događa zadnja tri mjeseca. To moraš biti ekstremno glup pa da tvrdiš da postoji utjecaj HDZ-a na DORH. Da to postoji, sigurno ne bi bilo procesa ni protiv Horvata, ni protiv Aladrovića, ni protiv Miloševića. Ako je netko toliko zaslijepljen i misli da su ljudi blesavi i da će im povjerovati, okej. Sramota je za hrvatsku demokraciju što si neka sitnež dopušta”, rekao je.

